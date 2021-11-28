Мнение: Об изменах в браке и выходе из дисбаланса

Вчера при самостоятельном разборе письма мнения комментаторов разделились.

Некоторые писали, что у автора – слив в отношениях с любовником, другие нашли, что автор отнюдь не рапан и смогла напоследок подрастить свою значимость и даже кинуть крючок.

Среди первых были даже те, кто описывали, что мужчину автор тяготила и вызывала у него почти отвращение. А среди вторых нашлись те, кто описывали мужчину как влюбленного.

Давайте разберемся, почему такие разные выводы из одного и того же письма.

Письмо я предложила достаточно сложное и знала, что будут противоположные точки зрения.

И все сложности этого письма связаны с основными пробелами у моих комментаторов, а значит и у читателей тоже. Ведь комментаторы – это моя фокус-группа для обратной связи.

1-й пробел – путаница по поводу этики и экологии в вопросе супружеских измен.

Большинство всегда спотыкаются на этом вопросе.

Проще всего было бы, если бы любая измена означала бы, что автор – рапан. Однако нерыбы тоже иногда изменяют своим партнерам и даже супругам.

Из-за этого факта в голове у многих коллапс. Они на всякий случай оправдывают любую измену и не считают ее ни сливом, ни даже косяком. И они разбирают историю с любовником так, будто мужа вовсе нет, выносят фактор мужа за скобки.

Но в большинстве случаев супружеская измена – это не только большой косяк по отношению к супругу, но и слив.

В случае женской измены – это почти всегда слив любовнику, причем слив двойной: себя и мужа, что делает косяк перед мужем еще больше. Если брак не формальный, не фиктивный, не открытый, а нормальный брак, то женская измена – слив и большой слив, за редким исключением.

В случае мужской измены – это тоже бывает слив себя и жены.

В каких случаях измена – не слив? Когда СЗ для любовника(цы) очень велика, а его ОЗ не меньше, чем ОЗ супруга, лучше больше.

Мы говорили об этом много раз, но вы каждый раз забываете и при разборе писем снова оказываетесь в тупике.

Друзья мои, если замужняя женщина бегает за любовником или просто сама инициирует общение – это большой слив. Особенно это касается свободных любовников, неженатых.

Это аксиома. Это можно вырубить у себя на лбу, чтобы не забывать.

Она сливает себя, мужа и детей, потому что дает любовнику понять, что секс с ним для нее важней, чем порядочность, чем уважение к мужу, чем забота об интересах детей, чем ее самоуважение.

Это очень несчастная женщина. Она занимается саморазрушением.

Самый принципиальный момент в этом случае, насколько велика ее значимость для любовника.

Если он любит ее, если он сам добивается встреч, если он вкладывается в отношения и, главное, если он хочет жениться на этой женщине, то слива ее может не быть, сливом ее ответные шаги не будут. Понятно, почему это так принципиально?

Второе условие: ОЗ не меньше, чем ОЗ мужа, а лучше больше. Это важно для того, чтобы компенсировать вложения мужа. Если у мужа избыток вложений по сравнению с любовником, это тоже является сливом. Понятно это условие? Оно не так важно как первое, но тоже важно. Кто его объяснит подробней?

Во всех случаях, когда для мужчины – это секс-онли или легкая связь, когда инициатор – сама замужняя женщина и на ее стороне больше шагов, признаний в любви и вложений – это ее слив и даже слив со свистом.

Мужская измена – слив меньше.

Часто это вообще не слив, хотя всегда косяк перед женой. Сливом это становится, если мужчина бегает за полуравнодушной любовницей, одаривает ее, тратит много энергии, обещает жениться, вот тогда это слив жены и его слив, поскольку мать своих детей и свою супругу он ставит ниже женщины, которая его не любит. В случае если любовница влюблена и мечтает за него замуж, а мужчина уважительно отзывается о жене, это не слив, хотя и косяк перед женой. Кто объяснит подробней?

Мужская измена в браке часто не слив, а женская слив почти всегда. Понятно почему?

Косяки – то и другое, то есть измена – это очень плохо всегда и окупается только новой, взаимной (!) серьезной (!) любовью и новым браком. В этом случае супруг, которому изменили, достоин щедрой компенсации, и новый супруг должен относиться к нему с уважением и большим тактом. Вот это более-менее красивый выход из некрасивой ситуации.

Это первое правило, запомните его.

С точки зрения этого правила ситуация у автора обсуждаемого письма очень плохая.

Она хоть и озвучивает это, но не понимает.

Она унизилась сама и унизила своего мужа с детьми и продолжала это делать целый год.

Мужчина относился к ней нормально, без отвращения, не надо утрировать, но все равно она своими регулярными приездами подтирала пол у него своей семьей.

Каждой их встречей она давала понять, насколько секс с ним для нее важней всего самого важного, насколько она готова жертвовать всем самым дорогим и рисковать. При этом сам мужчина был чуть теплым, то есть никак не компенсировал ее слив.

Вышла она из этой ситуации – так себе, хотя могло быть и хуже.

2-й пробел ваш меньше, чем 1-й, и связан он с вопросом выхода из дисбланса.

Тут многие тоже разошлись в своих оценках: подслилась автор напоследок или наоборот круто повела себя.

Те, кто решили, что автор сама прекратила отношения и сделала это лаконично, увидели в ее действиях устойчивость и поведение в границах. Те, кто решили, что прекратил отношения мужчина, увидели в ее действиях липкость под ЗВ.

Правы все же те, кто заметили, что мужчина сам предложил расстаться.

Более того, он предложил расставание в ответ на большие шары и шаги женщины, когда она озвучила, что хотела бы бросить мужа ради него. Это опять ее слив, который очень велик из-за его отказа.

Ни о какой любви на прощанье говорить было нельзя и никаких ободряющих слов произносить.

Единственное, что автор смогла сделать верно, это в ответ на откат мужчины, то есть когда он попытался продолжить их встречи, она повторила ему свое решение расстаться.

Вот это было неплохо, это позволило ей чуть-чуть отыграться и это многих сбило и навело на мысль, что автор не рапан.

Однако даже здесь она все подпортила, “интимом” и плохим “мы”.

Кто четко сформулирует правила для выхода из дисбаланса?

Так сформулирует, чтобы все могли пользоваться этим при разборах писем.

В конце автор осталась с репейником и, если не отцепит его, будет еле таскать ноги и кормить кислыми щами мужа, перед которым и так огромный косяк.

Прогноз для их брака очень плохой. Вряд ли они останутся вместе. Хотя она будет думать, что их расставание не связано с ее изменой.

То есть если бы автор была вашей клиенткой, а вы ее психологами, ваша задача была бы попытаться спасти ее брак, а сначала вернуть ее в адекват, вытряхнуть шкатулку и отцепить от репейника.

По поводу секса большинство верно заметили.

Автор без ума от своих сексуальных способностей, очень сомнительных, судя по всему.

Баг Доярка у нее есть, но куда больше ее Училка в сексе.

Именно поэтому она ставит и мужу оценку (хорошую) и любовнику (плохую, потом удовлетворительную), и учит любовника, а учеников в классе воспринимает как векторная Ученица, кладя в шкатулку их оценки.

Это очень опасный баг, он всегда почти приводит к изменам-сливам.

Если вы решили, что умеете заниматься сексом, вам не терпится пойти с этой миссией и одарить своим знанием и навыком мир.

И обратите внимание, что еще она не может отрефлексировать и многие не смогли заметить.

Мужчина в конце года отношений признался ей в любви и в сексе стал более нежным, перестал сжимать кулаки. Автор восприняла это как сигнал, что надо идти ва-банк. Она предложила ему быть вместе или расстаться.

То есть на росте значимости, больше воображаемом, она решила поставить ему ультиматум.

Именно это придало ей твердости, когда она не стала тянуть резину. Она решила, что должна получить все или потерять и смириться.

Увы, теперь она будет жить в ожидании, что ее ультиматум сработает. И СЗ мужчины будет расти.

Если сейчас с нее не снять корону Победителя, она рискует оказаться в очень плохом положении и сама не поймет, как так случилось, что у нее нет сил на жизнь и фигура мужчины съедает ее.

Такая опасность ей грозит.

Мнение же некоторых, что ее фигура для мужчины тоже вырастет, несостоятельно.

Ее СЗ сразу подросла для него, с этим было связано его предложение продолжать встречи, но это максимум, что она выиграла. Выше ее СЗ не поднимется, наоборот станет ниже, когда он обдумает перспективы.

А ее этот скачок роста ободрил и укрепил в мысли, что динамика есть и будет.

Динамики с тем мужчиной не будет.

Автору надо спасать себя и пытаться спасти брак.

Кому понятно, почему это был максимум СЗ? Откуда мой вывод?