Мнение: Город Спутник, японские квартиры и запрет Убера в Брюсселе

1. Российские власти собираются построить город Спутник на Дальнем Востоке, на берегу Японского моря, между Владивостоком и Артёмом. Народ продолжает уезжать с Дальнего Востока на запад России, однако новый город всё же имеет смысл. Я прямо-таки завидую жителям Приморского края — такие перемены идут:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/zachem-rossii-nujen-novyi-gorod-na-dalnem-vostoke-na-300-tysiach-jitelei-6195fa0272daf92c4e56a228

Первая и самая важная цель, которую поставили власти — создать первый на Дальнем Востоке город-миллионник, объединив агломерации Владивостока и Артема. Население Владивостока составляет 600 тысяч человек, а население Артема — почти 105 тысяч. Население Спутника должно составить около 300 тысяч человек, чтобы образовать единый город-миллионник.

Современное жилье в новом городе может привлекать новых жителей, причем со всей России (при наличии рабочих мест).

По словам главы Минвостокразвития, новая агломерация может конкурировать с туристическими агломерациями юга России — Сочи, Крымом и т.д…

Пока озвучена только примерная стоимость первого этапа строительства — 100 миллиардов рублей. Вот что планируют на этом этапе:

— 925 Га участков под застройку;

— 2,8 млн квадратных метров жилой площади;

— 50 тысяч жителей. На следующих этапах население города планируют довести до 300 тысяч жителей.

Площадь города после первого этапа строительства составит всего 9,25 кв.км или 9,25 млн кв. метров. Кажется, что это довольно мало, хотя есть даже целое государство, которое располагается в площади в пять раз меньше — Монако с площадью в 2 кв.км и с населением около 38 тысяч человек.

Недостатки:

Стоимость строительства и объем инвестиций озвучены очень грубо. Не исключено, что может понадобиться гораздо больше денег.

Строительство новых городов не совсем целесообразно, когда некоторая инфраструктура существующих нуждается в ремонте и модернизации.

Не факт, что население города может достигнуть 300 тысяч человек, ибо пока с Дальнего Востока люди, наоборот, переезжают.

Однако строительство нового города могло бы подтолкнуть развитие Владивостока и Артёма, после создания единого города-миллионника, т.к. увеличится бюджет, он станет более привлекательным для инвесторов, в том числе и международных.

Проект выглядит рискованным. Но для России это стратегический вопрос. Во-первых, нам нужно удержать за собой Дальний Восток, а для этого неплохо бы существенно нарастить его население.

Во-вторых, 21-й век будет столетием экономического доминирования Китая, и поэтому нам логично развивать торговлю и экономические связи с китайцами. Для этого неплохо бы иметь хотя бы один полноценный мегаполис на Дальнем Востоке, который будет предоставлять весь спектр услуг для бизнеса и туризма, на лучшем мировом уровне. В недостаточно крупном городе, в условиях дефицита рабочей силы, сделать это будет затруднительно.

2. «Человеку нужно полковрика татами днём и целый коврик татами ночью». Их нравы — некоторые японцы снимают квартиры площадью в 6 квадратных метров, так как квартиры большей площади стоят дороже:

https://www.youtube.com/watch?v=wUNx1HliPjg

3. Убер, известнейший американский такси-сервис, запретили в Брюсселе, столице ЕС.

https://lenta.ru/news/2021/11/27/ub/

Апелляционный суд в Брюсселе постановил, что Uber должен отключить приложение заказа такси в столице Бельгии. Cервис прекратил работу в этой стране, пишет Reuters.

Запрет частным лицам на предоставление услуг такси теперь также распространяется и на профессиональных водителей. <…>

Uber судится со многими европейскими странами из-за не соответствия нормам в сфере услуг и способов найма персонала. Некоторые водители жалуются, что не могут заработать достаточно денег через приложение, а также не способны воспользоваться больничными выплатами и ежегодным отпуском.

Мотивы бельгийского суда понятны: Убер экономит на налогах и социалке для своих работников, из-за чего нормальные такси-сервисы не могут с ним конкурировать по ценам. Из-за этого американскую компанию пытаются судебно-бюрократическими мерами забанить во многих городах и странах (и много где уже забанили).

Действительно, спехи «технологических гигантов» из США в последние 20 лет были связан зачастую не с какими-то прорывными технологиями, а со схемами ухода от налогов, коррупционными сговорами, агрессивным продвижением своего продукта, недобросовестной конкуренцией.

К счастью, у нас в России есть собственные технологические компании, которые предоставляют здоровую альтернативу американским сервиса. Как знать, может быть с годами удастся импортозаместить даже Ютуб.