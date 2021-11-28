 

Полиция закрыла нелегальный пункт вакцинации от COVID-19

28.11.2021, 19:52, Разное
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…в аэропорту немецкого Любека. Его владелец сам производил препарат.

В Германии полиция прекратила работу нелегального пункта вакцинации от COVID-19, располагавшегося в аэропорту города Любек, препарат для которого производил сам владелец аэропорта. Об этом сообщает телеканал Welt.

Скриншот: телеканал Welt

Правоохранители обнаружили около здания аэровокзала около 80 человек, стоявших в очереди на нелегальную вакцинацию, и еще около 150 человек — внутри. Также стало известно, что до их прибытия успели «привиться» около 50 человек. Полиция конфисковала образцы вакцины, использованные шприцы и списки вакцинированных, а также переписала личные данные присутствовавших.

Владелец аэропорта в Любеке — немецкий предприниматель и медик Винфрид Штекер. В апреле 2020 года он самостоятельно разработал вакцину от коронавируса, но не смог ее зарегистрировать. Специалисты из клиники «Шарите» подтвердили эффективность препарата, созданного Штекером — у добровольцев, испытавших его, появились антитела к болезни. К аналогичным выводам пришли и в Университете Бонна.

Когда Штекер попытался зарегистрировать вакцину в Институте Пауля Эрлиха, регулятор обратился к правоохранителям и сообщил, что предприниматель, предположительно, нарушил закон, начав тестирование препарата на добровольцах без официального разрешения. Силовики возбудили против Штекера уголовное дело.

Источник: Новая газета



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