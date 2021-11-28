В Китае появилась первая биотехнологическая майнинговая ферма

Инновационный метод добычи криптовалют был открыт сотрудниками Пекинского политехнического университета. Как утверждает научный руководитель группы, доктор наук Воф Ху, изначально стоял вопрос утилизации заказанной западными партнерами крупной партии наноразмерных биочипов, из-за высокого процента брака не прошедшей технический контроль. В ходе исследований один из младших научных сотрудников обнаружил, что после незначительного перепрограммирования устройство можно использовать для майнинга биткойна и некоторых его аналогов.

“Лучше всего эти биочипы приживались в организме млекопитающих. У нас имелось несколько ГМО-свинок, остановились на них. Теоретически, подошла бы любая свинья”, – пояснил он.

Выяснилось, что после инъекции ста миллилитров чипов и небольшой настройки одна свинья по эффективности майнинга сравнима с десятком топовых видеокарт, причём потребляет она не дорогую электроэнергию, а простые помои и мобильный трафик.

“Не следует забывать про побочные продукты – сало, мясо, натуральные органические удобрения. Первую ферму мы организовали, оформив как подсобное хозяйство при университете. Результаты отличные. Планируем выводить новую технологию на рынок” – заключил доктор Воф Ху.

Китайское новшество получило одобрение в мировых научных кругах. К примеру, основатель Американского института современных проблем, технологий и инноваций профессор Дж. Питерс отметил, что в условиях постоянного подорожания обычных чипов новый подход становится буквально золотой жилой, и его институт немедленно займется соответствующими разработками, хотя это потребует привлечения значительных инвестиций.

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