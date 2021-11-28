Оправдался – Личное мнение
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Выступая на выходных где-то в Казахстане на свадьбе, исполнитель Дима Билан устал.
https://t.me/lenamiro/10285
Как сообщает казахстанский блогер за кадром, выглядело это печально. Зрители предположили, что исполнитель то ли напился, то ещё чего.
Вслед за появлением ролика со свадьбы, в эфир в своём Инстаграме вышел и Дима Билан.
Пытаясь объяснить что-то, Дима-Витя вызвал во мне острое чувство жалости:
https://t.me/lenamiro/10286
Сорок лет мужику, а он всё скачет. Два секрета есть, но ни в одном признаться не может.
Три дня не спал. Скакал с поломанной ногой. Разве не имеет права напиться?
Вы все прекрасно знаете о моём отношении к плохой работе: не можешь сделать что-либо качественно — лучше не делай. Да и моё отношении к Билану вы знаете.
Но тут, извините, что-то меня такая жалость к Витьке накрыла. Вот серьёзно — всё понимаю, всё знаю, но пнуть его не могу.
Ему самому стыдно. Трудно. Наверняка уже пожалел, что вылез с оправданиями, которыми, по сути, сделал только ещё хуже себе.
С другой стороны, 20 лет парень скачет по сцене. Выдохся, устал — корпораты в глуши сменяют свадьбы в Алма-ате. Один продюсер умер. От другого переманили. От третьей, вроде как, сам ушёл, а работать надо.
И вот пашет — а как откажешься? Не будешь скакать — не будет денег. И 40 лет в обед, а жизни не видел.
К чему это я? Предлагаю искренне пожалеть Билана. Скажите ему что-то доброе. Или подскажите выход.
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Источник: Лена Миро
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