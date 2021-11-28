Оправдался – Личное мнение

Выступая на выходных где-то в Казахстане на свадьбе, исполнитель Дима Билан устал.

https://t.me/lenamiro/10285

Как сообщает казахстанский блогер за кадром, выглядело это печально. Зрители предположили, что исполнитель то ли напился, то ещё чего.

Вслед за появлением ролика со свадьбы, в эфир в своём Инстаграме вышел и Дима Билан.

Пытаясь объяснить что-то, Дима-Витя вызвал во мне острое чувство жалости:

https://t.me/lenamiro/10286

Сорок лет мужику, а он всё скачет. Два секрета есть, но ни в одном признаться не может.

Три дня не спал. Скакал с поломанной ногой. Разве не имеет права напиться?

Вы все прекрасно знаете о моём отношении к плохой работе: не можешь сделать что-либо качественно — лучше не делай. Да и моё отношении к Билану вы знаете.

Но тут, извините, что-то меня такая жалость к Витьке накрыла. Вот серьёзно — всё понимаю, всё знаю, но пнуть его не могу.

Ему самому стыдно. Трудно. Наверняка уже пожалел, что вылез с оправданиями, которыми, по сути, сделал только ещё хуже себе.

С другой стороны, 20 лет парень скачет по сцене. Выдохся, устал — корпораты в глуши сменяют свадьбы в Алма-ате. Один продюсер умер. От другого переманили. От третьей, вроде как, сам ушёл, а работать надо.

И вот пашет — а как откажешься? Не будешь скакать — не будет денег. И 40 лет в обед, а жизни не видел.

К чему это я? Предлагаю искренне пожалеть Билана. Скажите ему что-то доброе. Или подскажите выход.

—