 

Кардиолог рассказала, можно ли почистить сосуды без лекарственных препаратов

28.11.2021, 17:34, Разное
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Анна Корневич, кардиолог, пояснила о том, можно ли очищать сосуды от холестериновых бляшек, не принимая лекарственные препараты. Специалист также напомнила, что физическая активность защитит сердце от болезней.
Холестерин начинает откладываться в сосудах уже в 20-30 лет. С течением времени они утолщаются и накапливают кальций. Далее начинают формироваться холестериновые бляшки. У молодых людей атеросклероз проходит без симптомов, а уже после 40-50 лет он постепенно проявляется болями, аритмией, инсультом и инфарктом.

Кардиолог уточняет, что очистить сосуды можно с помощью хирургии, но к такому способу прибегают в крайних случаях. Она рекомендует не очищение сосудов, а активную профилактику всей проблемы. Чтобы сосуды оставались чистыми после 40 лет, необходимо отказаться от вредных привычек, заниматься спортом и контролировать стресс. Также нужно изменить свои пищевые привычки, добавить в рацион омега-3 жирные кислоты, которые есть в льняном и конопляном масле.

Если проблема уже есть, то доктор объяснит, нужны ли таблетки, или же лучше воспользоваться хирургическими технологиями, чтобы устранить проблему. Также не надо заниматься самолечением и лучше обращаться к специалистам.

Источник: rg.ru



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