 

Александр Градский перед смертью не чувствовал ноги и не мог говорить

28.11.2021, 17:34, Разное
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Певец Александр Градский перед смертью не мог говорить. Также один из наставников шоу «Голос» заявлял, что у него отнимаются ноги.
Александр Градский скончался сегодня на 73-м году жизни в реанимации одной из столичных больниц. Последние три месяца у артиста наблюдались серьезные проблемы со здоровьем, но их он по возможности пытался скрывать. Градский продолжал сниматься в «Голосе», несмотря на то, что у него начали отказывать ноги. Перед смертью народный артист постоянно жаловался на очень сильные боли.

Градского экстренно доставили в больницу в пятницу. Днем у него не получилось самостоятельно дойти до ванной комнаты. Артист попросил родственников помочь ему, но внезапно упал в обморок. Близкие после этого вызвали карету скорой помощи.

Медики в последнее время часто приезжали к Градскому из-за проблем гипертонии. Музыкант жаловался на головокружение, но от лечения в больнице отказывался. В съемочном павильоне «Голоса» наставнику ставили капельницы. Кроме этого, у знаменитости присутствовали проблемы с речью, в частности, он говорил не очень внятно.

Последние часы жизни Градский провел в реанимационном отделении. Причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга.

Источник: www.kp.ru



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