 

Врачи назвали пять предвестников инсульта

28.11.2021, 12:10, Разное
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Врачи из Немецкого фонда сердца назвали пять предвестников инсульта. Зачастую они возникают за несколько недель или дней до кровоизлияния, а перед самим приступом могут исчезать.
Первым признаком является паралич одной половины тела, одной ноги или руки. Также у человека могут опускаться уголки рта, из-за чего ему сложнее улыбаться. При инсульте часто наблюдаются проблемы с речью, она становится невнятной, человеку сложно правильно построить предложение. Четвертым признаком врачи называют внезапную и сильную головную боль. У человека может пропасть зрение или появиться нарушения, что тоже входит в список предвестников опасного состояния.

Врачи рекомендуют незамедлительно обращаться в больницу при возникновении хотя бы одного из перечисленных признаков. Раннее лечение позволит сохранить жизнь и избежать необратимых проблем. Что касается людей из группы риска, то им следует внимательно следить за кровяным давлением и пульсом.

Источник: ria.ru



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