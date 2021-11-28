 

Александра Градского на эфиры «Голоса» приносили на носилках

28.11.2021, 12:10, Разное
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Стали известны подробности последних дней жизни Александра Градского. Из-за плохого самочувствия музыканта привозили на эфиры шоу «Голос» на носилках, а за его состоянием следили медики.
Александр Градский попал в больницу два дня назад. Ему стало плохо, из-за чего родные вызвали бригаду скорой помощи. Артист оказался в реанимации, находясь в бессознательном состоянии, врачи подозревали у него инсульт. Сегодня утром стало известно о его смерти.

Как выяснили журналисты, Градский почувствовал недомогание еще несколько недель назад. На «Голос» он приезжал в лежачем положении, в павильоне всегда дежурили медики, у его кресла установили вентилятор. После завершения съемок артиста вновь клали на носилки на колесиках, иногда прямо в павильоне ему даже ставили капельницы.

Официальных комментариев относительно этой ситуации нет, но предполагается, что причиной ухудшения самочувствия стали последствия перенесенного осенью коронавируса. Градский жаловался, что у него болят и отказывают ноги, все свободное время он лежал в постели. Также многие зрители заметили изменения в речи музыканта во время прямых эфиров. Специалистам приходилось многое вырезать из записанного материала, так как часто Градский говорил невнятно и непонятно.

Источник: www.starhit.ru



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