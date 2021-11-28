 

Вика Цыганова прокомментировала смерть Александра Градского

28.11.2021, 12:10, Разное
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Вика Цыганова прокомментировала смерть Александра Градского. Соответствующий пост певица опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
Вика Цыганова назвала легендарного композитора и певца «Последним из эпохи души, профессионализма, а также совести». Певица не может поверить в то, что музыканта больше нет в живых, ей больно. В последнее время из жизни ушли многие артисты, поэтому шоу-бизнес «сиротеет, люди остаются один на один с безумием мира».

Цыганова написала слова благодарности Градскому, так как он в свое время благословил ее. Она назвала его лучшим наставником и выразила надежду, что когда-нибудь встретится с ним на небесах, где они дуэтом споют «Аллилуйю господу».

В комментариях поклонники выразили свои соболезнования родным и близким Градского. Многие назвали его смерть большой утратой.

Напомним, музыканта госпитализировали в больницу два дня назад с инсультом. Градский почувствовал себя плохо дома. По некоторым данным, его самочувствие ухудшилось еще неделю назад, но он все равно появлялся в прямых эфирах проекта «Голос».



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