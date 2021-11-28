Мнение: Если-То

Одним из приемов, которым пользуются современные доктора Смерть, является лозунг «Сколько еще должно умереть, чтобы ты привился?» В самых разных вариациях. Но суть понятна: не проходя процедуру вакцинации, ты являешься смертельной угрозой для окружающих.

Данную версию активно поддерживает пропаганда, чиновники, а также граждане с активной жизненной позицией, но увы, с минимальным набором действующих нейронов. Но весь юмор в том, что данная версия не просто ошибочно, она лжива. Со стороны «специалистов» лжива, как я понимаю, сознательно. Хотя сейчас такие специалисты, что всяко может быть.

Я привык к существованию логики. Она либо есть, либо ее нет. Бинарная ситуация. Самый простой вид логики описывается парой операторов «если» – «то». Это комплементарная пара, когда вы встречаете в тексте «если», за ним обязательно должно последовать «то». И наоборот: уж коли вы столкнулись со словом «значит», где-то перед ним есть «если». Причина и следствие.

Есть такой закон «Об иммунопрофилактике». Если точнее, то 157-ФЗ от 17 сентября 1998 г. В нем дается два базовых определения, которые желательно знать всем, и обязательно нужно затвердить тем, кто в силу профессии хотя бы отдалённо с этим связан:

профилактические прививки – введение в организм человека медицинских иммунобиологических препаратов для создания специфической невосприимчивости к инфекционным болезням;

медицинские иммунобиологические препараты – вакцины, анатоксины, иммуноглобулины и прочие лекарственные средства, предназначенные для создания специфической невосприимчивости к инфекционным болезням;

В переводе на общепонятный язык, вакциной может называться препарат, вызывающий специфическую невосприимчивость к заболеванию, против которого он и предназначен. Профилактика означает упреждающее создание такой невосприимчивости. До возможного заболевания. Если невосприимчивость не возникает, значит, препарат — не вакцина.

Сказанное означает довольно понятную вещь. Если (оператор если) человек должным образом вакцинирован, то (оператор то) он невосприимчив к данному заболеванию. Настолько, что ему во все естественные отверстия могут чихать, но кроме чисто гигиенических неудобств, никаких иных последствий для него не наступает. Есть только одно условие — препарат, который он принял с профилактической целью, является вакциной. То есть, средством, предназначенным для создания специфической невосприимчивости.

Сам факт того, что вакцинированный человек заболевает той самой болезнью, от которой он привился, вызывает вопрос — а вакцина ли это?

Любые разговоры о том, что вакцинированный человек может заболеть, пускай и в легкой форме, являются прямым доказательством несоответствия «вакцины» положениям закона об иммунопрофилактике. А значит — прямым вопросом о праве этого препарата называться вакциной. Даже если она аналогов не имеющая.

Уже поэтому логика палачей от медицины, требующих обязательной вакцинации на основании того, что невакцинированный представляет угрозу для вакцинированного — сознательная ложь либо признание несоответствия вакцины предъявляемым к ней требованиям. Что в свою очередь ставит вопрос о самой процедуре вакцинации этим препаратом.

Принцип добровольности также обозначен в этом же законе. Статья 5.1 прямо говорит: «…1. Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на отказ от профилактических прививок…» Точка. Без каких-либо условий и объяснений. «Не хочу» – естественное право человека. Требование об обязательности в законе отсутствует, а потому является незаконным.

Вопрос — что еще нужно, чтобы прекратить террор против 140 миллионов человек?

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