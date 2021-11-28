Володин рассказал о вступающих в силу в декабре законах

Ряд законов касается финансовой сферы. Вводится досудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды и вводящих людей в заблуждение. Решение поможет оперативно пресекать деятельность подобных ресурсов, подчеркнул спикер.

Еще одно нововведение защитит людей, обращающихся за кредитом, от навязывания дополнительных услуг. “Будет запрещено проставлять за заемщика в договоре отметки, означающие его согласие с предложенными условиями”, – сообщил Володин.

Кроме того, банки не смогут требовать от гражданина постоянного наличия на его счете неснижаемого остатка. Условие было избыточным, отметил спикер ГД.

По его словам, ситуации в жизни бывают разные, и люди не всегда могут поддерживать в течение месяца определенный баланс.

Также нововведения касаются защиты окружающей среды, регистрации актов гражданского состояния и других вопросов.