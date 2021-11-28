Умер певец и композитор Александр Градский

Ему было 72 года.

В Москве на 73-ом году жизни скончался композитор и певец Александр Градский, сообщает телеграм-канал 112.

Позднее соратники артиста подтвердили информацию в инстаграме.

Александр Градский. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

По данным издания «Известия», артист умер ночью в больнице. Накануне его экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Он учился в ГМПИ им. Гнесиных и в Московской консерватории. Градский создал «Славян» — одну из первых советских рок-групп, там он был гитаристом и вокалистом.

Среди композиций, которые исполнял Градский — «Как молоды мы были», «Любовь», «Синий лес», «Песня о друге» и многие другие. Он писал песни в том числе для кинокартин, среди которых «Романс о влюбленных» и «Искусство жить в Одессе».

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Композитор был художественным руководителем театра «Градский Холл», торжественное открытие которого состоялось осенью 2015 года. Он располагается в здании бывшего кинотеатра «Буревестник». Градский также был наставником в телепроекте «Голос», его подопечные в нескольких сезонах занимали первые места.

В 1997 году Градскому присвоили звание Заслуженного деятеля искусств РФ, в 1999-м — Народного артиста России.

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