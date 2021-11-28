 

Ученые обработали новые снимки Curiosity и удивились результату

28.11.2021, 10:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ландшафт получился сказочно красивым. Вероятно, именно такой вид был бы изображен на популярных открытках, отправляемых людьми с Марса в будущем.

Голубое небо МарсаСпециалистам NASA пришлось объединить два невзрачных снимка ровера Curiosity, чтобы получился один красочный кадр. Они были удивлены, насколько детализированной и обширной вышла единая картинка, пишет Phys.org.

На изображении виднеются окрестности горы Шарп в кратере Гейл. Ученые предполагают, что раньше там было озеро, которое однажды полностью высохло.

Первый черно-белый снимок марсохода сделан в 8:30 утра, второй — в 16:10 по марсианскому времени. Благодаря такому разбросу удалось запечатлеть контрастные условия освещения на Красной планете и выявить скрытые детали ландшафта. Интенсивный синий цвет на едином изображении передает утреннюю картину, оранжевый — дневную.

В дальнем правом углу панорамы находится скалистая гора Рафаэля Наварро, названная в честь ученого из команды NASA. Позади этого образования виднеется верхняя часть горы Шарп — она расположена немного выше той области, которую сейчас исследует Curiosity. Дальний край 2,3-километрового кратера Гейла виден на горизонте на расстоянии 30-40 км от ровера.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / Скандалы: Известный решальщик взял и нахимичил

30.08 / Личное: “Сама-сама”

01.07 / Мнение: Гете, давай до свидания!

11.01 / “До эволюционного развития”: Ученые обнаружили отсутствие прямой связи между сном и мозгом

13.12 / Омыть сапоги в Индийском океане!

24.10 / В России введут штрафы за кашель и чиханье в общественных местах

10.11 / Мнение: США пойдут по пути ЮАР, собачий тест на коронавирус и суд из-за бороды

06.08 / Муж показал Кудрявцеву в начале отношений: стройная и длинноволосая

24.06 / Над головой с грохотом проносятся российские самолеты. Наш экипаж готовит ракеты Sea Viper. Войны начинались из-за меньшего…

09.10 / Гастроэнтеролог рассказала о продолжительности диареи после коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика