Ученые обработали новые снимки Curiosity и удивились результату

Ландшафт получился сказочно красивым. Вероятно, именно такой вид был бы изображен на популярных открытках, отправляемых людьми с Марса в будущем.

Специалистам NASA пришлось объединить два невзрачных снимка ровера Curiosity, чтобы получился один красочный кадр. Они были удивлены, насколько детализированной и обширной вышла единая картинка, пишет Phys.org.

На изображении виднеются окрестности горы Шарп в кратере Гейл. Ученые предполагают, что раньше там было озеро, которое однажды полностью высохло.

Первый черно-белый снимок марсохода сделан в 8:30 утра, второй — в 16:10 по марсианскому времени. Благодаря такому разбросу удалось запечатлеть контрастные условия освещения на Красной планете и выявить скрытые детали ландшафта. Интенсивный синий цвет на едином изображении передает утреннюю картину, оранжевый — дневную.

В дальнем правом углу панорамы находится скалистая гора Рафаэля Наварро, названная в честь ученого из команды NASA. Позади этого образования виднеется верхняя часть горы Шарп — она расположена немного выше той области, которую сейчас исследует Curiosity. Дальний край 2,3-километрового кратера Гейла виден на горизонте на расстоянии 30-40 км от ровера.