 

Российская государственная библиотека будет приватизирована

28.11.2021, 9:51, Разное
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Министр культуры России Ольга Любимова подтвердила, что крупнейшая российская библиотека в 2022 году будет передана в частные руки. 

По её словам, частная инициатива позволит учреждениям культуры совершать настоящие прорывы. 

«Мы видим десятки примеров эффективных и востребованных негосударственных театров, музеев, киностудий. Теперь мы приняли решение в рамках программы частно-государственного партнёрства передать инвестору Российскую государственную библиотеку, знаменитую «Ленинку». Я пока не буду раскрывать всех деталей, но отмечу, что это пойдёт на пользу всем – у сотрудников вырастет зарплата, а читатели получат качественно новый уровень сервиса», – заявил Любимова.

Министр добавила, что государство будет и дальше финансово поддерживать крупнейшую библиотеку страны, но основные управленческие решение будет принимать новый владелец. Начальная цена «Ленинки» составит 1 млрд рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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