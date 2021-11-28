Российская государственная библиотека будет приватизирована

Министр культуры России Ольга Любимова подтвердила, что крупнейшая российская библиотека в 2022 году будет передана в частные руки.

По её словам, частная инициатива позволит учреждениям культуры совершать настоящие прорывы.

«Мы видим десятки примеров эффективных и востребованных негосударственных театров, музеев, киностудий. Теперь мы приняли решение в рамках программы частно-государственного партнёрства передать инвестору Российскую государственную библиотеку, знаменитую «Ленинку». Я пока не буду раскрывать всех деталей, но отмечу, что это пойдёт на пользу всем – у сотрудников вырастет зарплата, а читатели получат качественно новый уровень сервиса», – заявил Любимова.

Министр добавила, что государство будет и дальше финансово поддерживать крупнейшую библиотеку страны, но основные управленческие решение будет принимать новый владелец. Начальная цена «Ленинки» составит 1 млрд рублей.

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