 

Умер певец и композицитор Александр Градский

28.11.2021, 9:28, Разное
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Певец и композитор Александр Градский скончался в Москве на 73-м году жизни. Его смерть наступила в 28 ноября в два часа ночи.
В пятницу Александра Градского экстренно госпитализировали. Он плохо почувствовал себя дома, и родственники вызывали ему скорую. По дороге в больницу знаменитость потерял сознание. Медики подозревали у него инсульт.

После госпитализации родственники ничего не говорили о диагнозе. В субботу из-за прогрессирующей негативной динамики медики перевели Градского в реанимацию. Не исключено, что артист не справился осложнениями, вызванными коронавирусом.

В последнее время Александр Градский проводил много времени на съемочной площадке проекта «Голос». Для члена жюри «золотого» состава там создали специальные условия. Рядом всегда присутствовали врачи.

Источник: www.starhit.ru



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