 

К чему снятся горы

28.11.2021, 9:08, Разное
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Сонник Ванги

Горы снятся как символ препятствия. Подниматься в гору во сне
может означать покорение трудных высот в реальной жизни. Если восхождение
прошло успешно, скоро стоит ждать удачу. Чем дольше вы пробыли во сне на горе,
тем сложнее будет преодоление в реальности. Горы снятся женщине – нужно подождать,
скоро произойдет что-то хорошее. Гора осыпается во сне, могут разрушиться планы
и цели. Горы и море снятся к удаче и успехам в делах.

Сонник Лоффа

Горы символизируют величие и препятствие. Ощущение свободы в
горах означает, что в жизни вы редко прислушиваетесь к чужому мнению. Пересекать
горы во сне может означать, что скоро вам придется попрощаться с кем-то из
знакомых. Заснеженные вершины снятся к хорошему, это один из лучших вариантов
снов с горами. Если вы поднимаетесь на гору и можете видеть вершину, скоро вас
ждет успех, к которому вы долго шли.

Современный сонник

Горы снятся к сложной и долгой работе. Снежные вершины означают,
что в делах ждет неудача. Подъем на году означает серьезные трудности на пути к
цели, если вершина достигнута, цель тоже будет завоевана через старания. Прогулка
в горах сулит прибыль и достаток. Спускаться с горы во сне – избавление от
проблем на работе. Голая гора без растительности сулит опасность. Если горы
снятся женщине, ей стоит обратить внимание на своего возлюбленного и их
отношения.



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