К чему снятся горы

Сонник Ванги

Горы снятся как символ препятствия. Подниматься в гору во сне

может означать покорение трудных высот в реальной жизни. Если восхождение

прошло успешно, скоро стоит ждать удачу. Чем дольше вы пробыли во сне на горе,

тем сложнее будет преодоление в реальности. Горы снятся женщине – нужно подождать,

скоро произойдет что-то хорошее. Гора осыпается во сне, могут разрушиться планы

и цели. Горы и море снятся к удаче и успехам в делах.

Сонник Лоффа

Горы символизируют величие и препятствие. Ощущение свободы в

горах означает, что в жизни вы редко прислушиваетесь к чужому мнению. Пересекать

горы во сне может означать, что скоро вам придется попрощаться с кем-то из

знакомых. Заснеженные вершины снятся к хорошему, это один из лучших вариантов

снов с горами. Если вы поднимаетесь на гору и можете видеть вершину, скоро вас

ждет успех, к которому вы долго шли.

Современный сонник

Горы снятся к сложной и долгой работе. Снежные вершины означают,

что в делах ждет неудача. Подъем на году означает серьезные трудности на пути к

цели, если вершина достигнута, цель тоже будет завоевана через старания. Прогулка

в горах сулит прибыль и достаток. Спускаться с горы во сне – избавление от

проблем на работе. Голая гора без растительности сулит опасность. Если горы

снятся женщине, ей стоит обратить внимание на своего возлюбленного и их

отношения.