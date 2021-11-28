«Я не Янукович, бегать никуда не буду»

Середина президентского срока Владимира Зеленского — сплошные вызовы для государственности Украины.



Владимир Зеленский во время пресс-марафона, 26 ноября 2021 года. Фото: Офис Президента Украины

Предчувствие очередной фазы вооруженной агрессии со стороны РФ — теперь еще и по линии границы с Беларусью, и со стороны Крыма. По-прежнему мутная история с «вагнергейтом» и поиском «кротов» на самом верху. Опасения: а если энергетический кризис, о невозможности которого говорит власть, все же случится в пик холодов? Не отступающий, хоть и слегка выдохшийся ковид. Рост цен на продукты и курса доллара по отношению к гривне, что во все времена больше прочих страхов действует на население — напоминания об экономическом кризисе во всем мире утешают слабо. И это еще неполный список… Плюс ощутимое снижение рейтингов Зеленского, не в последнюю очередь — под влиянием медиа, особенно телевизионных ток-шоу.

В такой ситуации пресс-конференция главы государства была необходима, неизбежна. И она состоялась — внезапно.

Сообщение о встрече с журналистами в полдень пятницы, 26 ноября, в новом общественном пространстве в центре Киева, недалеко от метро «Арсенальная», распространили только в четверг. Новаторским оказался и подход к отбору на разговор с Зеленским. Офис президента обошелся без аккредитации — составил список сам. В перечень «пассажиров первого класса» попали 32 представителя ведущих отечественных и зарубежных медиа, в том числе оппозиционно настроенные. Пожалуй, впервые за последние годы на пресс-конференции не присутствовал никто из польских СМИ.

Продолжительность пресс-конференции организаторы определили в три часа. Длилась — почти шесть. Журналисты, не попавшие в пул, стояли внизу с плакатами разной степени резкости, но одинакового смысла: права медийщиков нарушены. Ограниченность контингента офис объяснил сложной эпидемиологической ситуацией.

Журналисты во время трансляции пресс-конференции. Фото: Офис Президента Украины

Трижды по ходу общения у президента возникали словесные перепалки невиданного прежде накала: с Савиком Шустером, ведущим ток-шоу имени себя, с главным редактором интернет-издания «Цензор. НЕТ» Юрием Бутусовым и с журналистом-расследователем «Украинской правды» Михаилом Ткачом. Шустер был фактически обвинен в выполнении «небесплатного» заказа олигарха Рината Ахметова на дестабилизацию в Украине, Ткач — в нарушении этических норм и вмешательстве в частную жизнь президента и его семьи посредством слежки при помощи дрона. Выяснение отношений с Бутусовым по поводу операции по «вагнеровцам» вообще чуть не дошло до формата «А ты кто такой?!».

Досталось и отсутствовавшим. По поводу известного медийщика Дмитрия Гордона, который буквально в последние недели сообщил, что «прозрел и раскаивается в том, что агитировал за Зеленского», президент отпустил грубую реплику. Мол, «выскакивает из штанов», так протестует против гипотетического его второго срока.

Своего предшественника на посту Зеленский помянул с сарказмом не менее двух десятков раз, называя его то «Петей», то «паном, нет, все же товарищем Порошенко». Больше упоминаний, только со знаком плюс, удостоился лишь глава офиса Андрей Ермак, чьи полномочия и действия, по мнению ряда коллег, вышли далеко за рамки Конституции и обязанностей главного канцеляриста. Ермак де-факто превратился в вице-президента. С ним встречаются западные партнеры, он курирует ряд вопросов, связанных с Минским процессом, возвращением пленных, с ним обсуждают отставки и назначения. В глазах Зеленского он остается тем самым человеком, который не предаст — в отличие от иных членов команды, которые уже откололись и чем дальше, тем дружнее объединяются в борьбе против.

Было ощущение: вместо ритуальных проклятий в адрес Путина, с которым еще предстоит вести переговоры, президент решил пока сосредоточиться на внутренних врагах. И судя по всему, часть медийщиков восприняли как посланцев этих врагов — политиков, сросшихся с олигархами.

В моментах, которые касались отношений с РФ, Зеленский переходил с украинского на русский язык: «Я знаю, в РФ тоже слушают. Пусть им будет понятно».

Отмечу еще одну тенденцию. Эмоциональность главы государства, граничившая с хамством, стала ответом на откровенное хамство, которое до сих пор позволяли себе в публичной плоскости многие оппозиционные украинские топ-политики и журналисты, считавшие своим долгом и правом сообщать все, что считали нужным, о «клоуне» и «зеленой сопле». «Я президент Украины, я верховный главнокомандующий, меня выбрал народ», — этим напоминанием Зеленский, похоже, подвел черту под периодом, когда можно было безнаказанно показывать ему средний палец. Скетч «свой парень» закончился ровно на середине президентского срока. Что будет дальше — увидим.

Известно, что 1 декабря Владимир Зеленский обратится с ежегодным посланием к Раде. Там, говорят, ожидается много громких новостей. Хотя на пресс-конференции и так достаточно громко прозвучала новость, связанная с началом зимы в Украине:

«1–2 декабря — госпереворот»

— Я не имею права делиться информацией — пока. Но у нас есть не только агентурная, но и звуковая информация, — заметил Зеленский, — где представители Украины с представителями РФ обсуждают, что за деньги Ахметова готовится переворот. Говорят, что общество готово. Это его, Рината Леонидовича, большая ошибка — нельзя воевать против собственного народа. Я очень спокоен, я его приглашаю на Банковую (улица в Киеве, где находится Офис президента. — О. М.) или в соответствующие органы послушать эту информацию. Переворот, чтобы убрать действующего президента? Я не Янукович, бегать никуда не буду. И не Порошенко, лезть на бульдозер тоже не буду. Буду работать, как работал. Ахметова втягивают в войну. Но я не верю, что он совершит эту фатальную ошибку, — заключил президент.

Олигарх, владелец телеканала «Украина» Ринат Ахметов. Фото: РИА Новости

Ряд западных информационных агентств тут же передали срочное сообщение о разоблачении подготовки государственного переворота в Украине, назвав его путчем. И в конце пресс-конференции Владимиру Зеленскому пришлось уточнять: армия, мол, к нему относится с уважением, ни о каком захвате власти со стороны военных речь не шла.

Отреагировал и Ринат Ахметов, крайне редко выходящий на связь с журналистами. Олигарх и владелец телеканала «Украина» дал комментарий «Украинской правде», где назвал «сплошной ложью» заявления о попытках его втянуть в историю с переворотом: «Моя позиция была и будет однозначной — независимая, демократическая, цельная Украина с Крымом и моим родным Донбассом». И многозначительно пообещал и впредь защищать свободу слова, «чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было».

Журналист американского издания Buzzfeed News Кристофер Миллер, узнала та же «Украинская правда», пошел дальше — рассказал на своей странице в твиттере о предполагаемых заговорщиках. Миллер сослался на свои источники в Офисе президента. «Переворот готовили офицер российского ФСБ, которого зовут Василий Васильевич Лаптев, имена трех украинцев, экс-сотрудников МВД, сбежавших в Крым после Майдана, — Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов». Уточню: Василий Грицак, по данным Миллера, бывший высокопоставленный милицейский чин, а вовсе не его полный тезка, в недавнем прошлом шеф СБУ.

1 декабря инициаторы намеревались устроить протесты на Банковой, которые спровоцировали бы масштабные беспорядки в Киеве, а дальше покатилось бы снежным комом. В то же время, по сведениям журналиста, прямых доказательств причастности олигарха Ахметова к этой акции нет. Его лишь собирались подключить к процессу, играя на обострившихся противоречиях с президентом.

Логично, что у Зеленского спросили, как далеко он готов зайти в вопросе деолигархизации, следуя подписанному закону. Не забыли и о Коломойском — не только же Ахметову страдать.

— Я с большим уважением отношусь к большому бизнесу, они дают рабочие места. Но пусть не влияют на политику! — ответил он.

— Понятно, что не только олигархи, но и бывшие высокие персоны, чиновники везде свои щупальца запустили. Кричат теперь отовсюду: энергокризис, ковид, караул, все плохо! А хорошего вроде не видно. Я принимаю сотни решений, и ошибочных тоже. Но я их принимаю. У меня нет своего медиа, в отличие от них, чтобы коммуницировать…

Как тут не вспомнить кандидата в президенты Владимира Зеленского, который снисходительно усмехался: для общения со страной журналисты не нужны, он сам классно умеет снимать видео!

Еще одной болевой точкой пресс-конференции предсказуемо оказались …

«Вагнергейт» и поиск предателей»

Но президент начал с воспоминания об успехах. Впервые признался:

— Я руководил операцией в Афганистане, знал все детали. И министр обороны знал. Мы встречались потом с нашими ребятами, и один из них даже секретным Героем Украины стал. Мы всегда соизмеряем риск. Еще несколько операций нормально прошли, о них не скажу. (В августе нынешнего года ГУР провел беспрецедентную эвакуацию 700 человек из Кабула. Спецназначенцы выходили за ними за периметр аэропорта, на территорию, находившуюся уже под контролем Талибана*. Многие иностранцы, которым грозила верная смерть, поражались смелости украинских военных и летчиков. — О. М.).

Дальше прозвучало много нелестного о генерал-полковнике Василии Бурбе, экс-руководителе ГУР МО Украины, который достался, мол, в наследство от Порошенко, хоть во времена Майдана эти люди были по разные стороны баррикад. «Бурба служил в СБУ и руководил блокировкой транспорта майдановцев. О нем разведчики плохо отзывались», — уточнил Зеленский, признавая свой фатальный кадровый промах.

Бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Василий Бурба. Фото: РИА Новости

Уточнил, что задал вопрос генералу: знает ли турецкая сторона, Эрдоган, как «втемную» собираются использовать пассажирский самолет? «Нет, не знает». — «А вагнеровцы способны захватить заложников, которые могут погибнуть?» — «Да. Но мы обвиним в этом других». Потому я и сказал официально, что это не наша операция: нас в нее втягивают. И второй раз не стал с ним встречаться, с человеком, который не является разведчиком нашей страны. Я все приказы отдаю письменно. А у Ермака нет полномочий отдавать указания такого рода», — сказал Владимир Зеленский.

— Когда Бурба понял, что его идеи схлопнуты Россией, он решил делиться секретной информацией по телевизору, — заключил Зеленский. И предположил, что свои действия генерал координировал с Петром Порошенко, который якобы только и ждет момента, чтобы скомпрометировать действующую власть в глазах западных партнеров Украины.

— Уже не говорю о том, как отреагировали русские, как они нас уделали. Мне стыдно за этот эпизод жизни нашей разведки, — подытожил президент Украины. — Получили вот информацию, что на Бурбу готовят покушение извне страны. Я распорядился дать охрану, он отказывается. И тем людям выгодно, чтобы с ним что-то произошло. Вот это и есть гибридная война.

Вечером, в эфире ток-шоу «Свобода Савика Шустера» генерал-полковник Бурба сообщил, что намерен подать на президента Зеленского в суд. А журналист-расследователь Bellingcat** Христо Грозев написал в твиттере: «Мне стыдно за эту пресс-конференцию», — не уточнив, впрочем, за кого именно или за что.

Вопрос, который витал в воздухе:

«А война с Россией будет?»

— Война восемь лет идет, — заметил президент. — Сейчас это похоже и на запугивание, и на провокацию… Ситуация точно не хуже, чем весной, военных меньше. Мы видим частые ротации, технику привозят — психическую атаку напоминает.

Впрочем, добавил, что из РФ несколько недель назад «пошла опасная риторика» — возмущаются сближением Украины с НАТО, «украинцы срывают Минский процесс, хотят напасть».

— Украина никогда не нападала на Россию, у нас такого и в мыслях нет. И на Донбассе — линия разграничения с оккупированными украинскими территориями, а не граница!

Поделился:

— Но мне это все не нравится. Готовят фундамент (для нападения. — О. М.). Мы это уже проходили. Я говорил с руководителями стран, которые нас поддерживают. Общая ситуация такая: не только с Украиной у Европы проблемы. Напряжение на границах Литвы, Польши… А как все решают большие лидеры? Обмен покоя где-то на решение других вопросов. Это гибридная история России, чтобы украинская тема утратила актуальность: вот вам мигрантский кризис, вот энергетический, переключайтесь! Мы же хотим дипломатический выход найти.

Сказал, что публично и непублично получил заверения в поддержке от США, Великобритании, Канады, Турции, «если что-то начнется».

Но и не скрыл, что американцы советуют: «выходите на диалог с Россией», а россияне тянут — «чего-то не хватает для встречи».

Вариант Зеленского — Путин во всеуслышание должен объявить, что не планирует эскалации:

— Не хотите встречи — давайте говорить по телефону. Давайте скажем публично, что РФ не планирует полномасштабное вторжение! Мы готовим несколько кейсов на российском направлении, чтобы состоялось заседание «Нормандской четверки». И срочно надо провести разговор между Ермаком и Козаком, чтобы Европа видела: если люди говорят друг с другом, то полномасштабного вторжения не будет.

Президент также подтвердил, что готов к переговорам по транзиту газа между Нафтогазом Украины и Газпромом:

— У нас контракт до 2024 года. Наши возможности позволяют увеличить транзит и уменьшить его цену.

И перечисляя собственные ошибки, допущенные за два с половиной года, назвал одной из основных «попытку спринта» — видимо, имея в виду обещание быстро добиться мира в Донбассе:

— Надо было сильнее действовать с Россией, несмотря на то, что на 99% все зависит от РФ. Надо было больше рисковать. Теперь я перешел в более длительную программу.

Зеленский сказал, что готов отдать всех пленных боевиков в обмен на заложников, которые сейчас находятся на Донбассе, в Крыму и в Российской Федерации. Напомнил еще раз: список с фамилиями более 300 украинцев передал президенту США еще во время визита в Вашингтон. И очень надеется, что Байден не забудет о списке на встрече с Путиным:

— Я не декларирую «Ничего об Украине без Украины», мне важен результат. Верю в партнеров ЕС, в президента Байдена. Мы отдадим всех, нам отдадут всех.

Фото: Офис Президента Украины

«Я эмоциональный, но чистый»

Резкость главы государства возрастала, когда он давал понять: есть решения, от которых он не отступится. Не отправит в отставку Ермака или некоторых его замов:

— Очень сложно найти профессиональных людей! А они эффективны.

Не уменьшит полномочия СНБО, ставшего «мощным органом». Не распустит Раду.

Зеленский дал и себе характеристику, когда предложили найти объяснение, почему изменили риторику медийщики и лидеры общественного мнения, которые, считалось еще недавно, симпатизируют шестому президенту Украины.

— Определенные люди потеряли власть и используют все возможности, чтобы давить на меня лично. Другие не получили то, на что рассчитывали. Я эмоциональный, но чистый человек. Я не все говорю, но я не вру. И говорю не ради денег. Плюс сопротивление антиолигархическому закону. Хотя в чем проблема? Покажи, чем ты владеешь, влияешь или нет, это открытая политика. Но я знаю хорошо устройство медийного рынка, как по рейтингам каналов делят деньги от тех, кто деньги имеет. Декларации расскажут все!

— Вы сядете ради стабильности Украины за стол переговоров со старыми элитами? — спросили его напрямую.

— Ради стабильности — да. Но шантаж не поможет, — таким был ответ.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

*организация признана террористической и запрещена в РФ**внесено Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

—