Мнение: Путинский стиль в искусстве, лучший город Европы и список плюсов Москвы

1. На «Справочнике патриота» вышла новая, необычная статья, под названием «Путинский стиль в искусстве». Авторы статьи считают, что в последние примерно 10 лет в России сформировался новый стиль изобразительного искусства и архитектуры (а возможно, также кино и литературы). Вот каковы особенности этого стиля:

https://ruxpert.ru/Путинский_стиль_в_искусстве

В противоположность неомодернизму, полностью отсутствует неуместное смешение добра со злом, демотивация, провокации, и в целом сознательное разрушение ценностей личности и её внутреннего мира.

Отсутствует противопоставление отечественных государства, общества, армии, науки и религии, как и различных этапов истории страны с древних времён. Наоборот, все они всячески прославляются и поддерживаются, не исключая, однако, и справедливых оценок тех или иных действий исторических личностей.

Широко используется символика, понятная обычным людям, даже далеким от искусства и не сведущим в мифологии, обычно государственная и историческая, часто при этом очень крупноформатная. Также широко используются отсылки к общеизвестным положительным образам и героям художественных произведений.

В противоположность эклектике в архитектуре используются не имитации архитектурных форм, а вполне развитые их варианты для создания полного образа объекта и исключения чувства обмана у зрителей, часто с широким использованием элементов стиля ар-деко. Тоже относится и к скульптуре, где люди, как правило, изображены либо предельно реалистично, либо иконографически.

Широко, иногда практически на уровне хай-тека, используются современные материалы, незамаскированные несущие конструкции и экраны огромного формата, временами создающие ощущение внутренностей звездолёта. Широко используется художественная подсветка. Часто, в том числе в качестве потолочных покрытий, используются витражи.

Шире, чем когда-либо, в архитектуре используется звуковое сопровождение — на территории некоторых мемориалов (например, Ржевский мемориал) и храмовых комплексов (например, Главный храм Вооружённых сил России) идёт постоянная трансляция специально подобранной музыки и т. п. Характерные представители:

Архитектура

В архитектуре стиль напоминает синтез ар-деко с хай-теком, дополнительно наполненный моральным и духовным содержанием:

* Национальный центр управления обороной Российской Федерации — реконструкция (см. фото)

* Главный храм Вооружённых сил Российской Федерации.

* Военная академия РВСН имени Петра Великого (см. заглавное фото).

* Административно-жилой комплекс военной базы Арктический Трилистник.

* Интерьеры мультимедийных исторических парков «Россия — Моя история».

Живопись

В живописи стиль очень близок к «классическому реализму» (так сам определял свои работы Павел Рыженко), но всё же остаётся узнаваемым, так же как узнаваем «социалистический реализм» советского времени.

В целом выдающуюся роль в формировании стиля сыграла Студия военных художников имени М. Б. Грекова, в том числе в лице многих выдающихся художников, среди которых можно отметить:

* Евгений Корнеев («Альпийский марш», триптих «История артиллерии России», «Рождение флага Российского» и другие).

* Михаил Полетаев («Навсегда в строю», «Сыновья Великой страны», «Молись Богу — от него победа А. В. Суворов. Чертов мост»).

* Павел Рыженко (Диорама «Великое стояние на реке Угре», «Победа Пересвета»).

В принципе, явление не новое. Со многими выдающимися правителями России ассоциируется тот или иной стиль (прежде всего, архитектурный).

Как вы считаете, верно ли авторы статьи ухватили суть путинского стиля? И как этот новый стиль следует правильно называть с искусствоведческой точки зрения? Напрашивается название «путинский ампир», однако оно недостаточно точно соответствует содержанию.

2. Коллега genby рассказывает об очередном достижении Москвы:

https://genby.livejournal.com/951145.html

Москва во второй раз подряд победила в конкурсе Лучший город Европы в 2021 году.

Её соперниками Амстердам, Барселона, Берлин, Женева, Лиссабон, Лондон, Лион, Рим, Санкт-Петербург, Венеция, Вена.

На следующем этапе Москва соревнуется с остальными лучшими городами мира уже от Европы. В прошлом, в 2019 и 2020 году Москва уже взяла титул лучшего города мира.

Ждём победы и на этом этапе в 2021 году.

То, о чём пел Муслим Магомаев в 1964 году, исполнил Собянин в 2019-2021 годах.

Как же хорошо жить в такой прекрасной стране.

3. Владимир Гуриев пишет:

https://www.facebook.com/vguriev/posts/10158786452278305

Поскольку меня в прошлом посте обвинили наконец-то в русофобии, давайте подправим баланс.

Что офигенного в Москве и России? Что действительно лучше, чем во многих других местах?

Мой список:

а. Низкие и простые в исчислении налоги для физических лиц.

б. Дешёвый интернет и дешевая мобильная связь. И то, и другое хорошего качества. Большой привет Берлину.

в. Отличные онлайн-сервисы. Особенно доставка еды и продуктов. Европа тут, правда, догоняет.

г. Отличные интернет-банки. В Европе можно найти банк, который по уровню услуг близок к российским, но это как с детскими площадками: средний уровень банков в Европе намного-намного ниже. Но да, тут есть n26!

д. Куча круглосуточных магазинов.

е. Почти все магазины работают по воскресеньям.

ж. Еда и продукты дешевле. И в ресторанах, и в магазинах.

з. К пункту два: никаких тебе контрактов на два года.

и. Отличные фитнес-центры с терпимыми контрактами.

й. Много мини-точек, торгующих кофе. кофе не очень, но с учетом цены — ок.

к. Госуслуги, МФЦ и так далее. множество бюрократических процедур максимально упрощено.

л. Есть эчпочмаки.

м. Дешёвый и неплохой общественный транспорт (Москва).

н. Квартиру можно снять быстро и легко (Москва).

о. Садики работают до вечера, а не до трёх-четырех часов дня (привет Берлину).

п. Если ребёнок прогулял школу, его родители не платят штраф за каждый пропущенный день (привет Германии).

р. Разрешено домашнее обучение (привет Германии).

с. Все вокруг говорят на понятном и красивом языке, а не на какой-то тарабарщине (привет всей Европе, кроме Англии, но и ей тоже привет).

т. Относительно недорогая платная медицина. И даже хорошего качества, если ты спросил у тридцати знакомых, к кому идти, и ты ничем серьёзным не болен.

у. Сильно проще купить нормальные лекарства в аптеке. В Германии, например, нет цитрамона, терафлю и ношпы (она вообще запрещена).

ф. Реже воруют велосипеды (спорно).

х. Многие проблемы решаются относительно разумными деньгами.

ч. Перед выборами дают сто евро, если ты пенсионер.

ш. В любом продуктовом магазине есть маринованные помидоры и оливье.

щ. Дешёвое такси.