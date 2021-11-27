 

Бузова вспомнила о предательстве Тарасова

27.11.2021, 20:56, Разное
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Ольга Бузова прожила вместе с Дмитрием Тарасовым четыре года, но разрыв оказался болезненным и скандальным. Футболист выгнал ее из дома, забрал подаренный автомобиль, изменяя ей в течение года.
Ольга Бузова решила поделиться воспоминаниями во время интервью для издания Marie Claire. Она рассказала, что в браке с Тарасовым купила квартиру для матери, но о собственном жилье даже не задумывалась, так как не думала о расставании. В тот момент они жили в квартире Тарасова, но он, решив развестись, попросил Бузову покинуть их жилье. Телеведущая тогда буквально осталась на улице ни с чем. Затем он попросил ее вернуть подаренный им автомобиль, на что Бузова без скандала согласилась. Звезда считает, что в то время была наивной, но после развода она проделала огромную работу над собой, все проанализировав и поняв. Травма же появилась по той причине, что звезда никогда не думала, что может оказаться на улице. Более того, телеведущая настолько верила супругу, что даже не пыталась что-то откладывать или прятать от него.

Спустя год после расставания с футболистом Бузова занялась сольной карьерой, что позволило ей хорошо зарабатывать и купить свою квартиру. Что касается личной жизни, то в ней пока не все так хорошо. Не так давно певица рассталась с Давидом Манукяном, после чего решила пока не заводить новых романов. Она верит, что в скором времени встретит достойного мужчину, с которым станет по-настоящему счастливой. Что касается Тарасова, то сейчас он с Анастасией Костенко воспитывает двух дочерей и сына.

Источник: www.starhit.ru



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