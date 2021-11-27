Соседи Марины Хлебниковой рассказали о её жизни до пожара

Соседи Марины Хлебниковой во время общения с журналистами рассказали, как певица жила до пожара в свой квартире и какой она была. По их словам, певицу никогда не видели пьяной, поэтому появляющиеся об этом слухи являются неправдой.

Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара, который случился в ее квартире 18 ноября. Сейчас певица пришла в себя, однако страдает от сильных болей. Ей потребовалось переливание крови, и многие неравнодушные отозвались на просьбы о донорстве.

Соседи Хлебниковой рассказали, что певица всегда хорошо к ним относилась, в ее квартире никогда не собирались шумные компании, от нее никогда не пахло алкоголем. В свое время артистка занимала весь четвертый этаж, купив соседние квартиры, однако позднее продала их, оставшись жить в четырехкомнатных апартаментах. Она платила деньги женщине, которая по ее просьбе ухаживала за маленьким садом у дома.

Что касается дочери Хлебниковой Доминики, то соседи ее редко видели, да и ее мать тоже, ведь певица много выступала и гастролировала. О том, что вместе с ней живут еще ее родители, никто не знал. После инцидента в квартиры соседей стучались журналисты, несмотря на то, что все случилось ночью. По их словам, такой наглости никто из них не ожидал.

Несколько лет назад Хлебникова занялась ремонтом в своих апартаментах, что доставляло беспокойство соседям. Строители даже испортили лифт в здании, но певица за свои деньги отремонтировала его. Также несколько раз она заливала квартиру соседа снизу, однако, по его словам, на этом заканчиваются все минусы жизни рядом с Мариной Хлебниковой. В завершение жители дома выразили надежду на то, что певица сможет восстановиться после пожара и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Источник: sobesednik.ru