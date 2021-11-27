Родила — муж помогал – Личное мнение

Бывшая исполнительница группы Серебро 36-летняя Серябкина на днях родила. Муж встретил новороженицу у дверей клиники, а потом женщина рассказала, как всё происходило.



Фото: Соцсети

«Во время родов муж был рядом, мы проходили это вместе».

Эвона, как! Вместе рожали.

Немолодая уже исполнительница лежала в родах, а рядом был муж. Спасибо, что рожали в клинике, а не в надувном бассейне дома, как некоторые другие исполнительницы.

«Я была счастлива, что он проходит через это вместе со мной. Чувствовала его поддержку каждую секунду — он действительно был рядом нон-стоп и помогал во всем».

Ну, уж не знаю, нужна ли была врачам помощь мужа и какая именно, но главное — роженица счастлива, что, согласитесь, уже немало.

Радоваться, однако, на мой взгляд, всё равно пока рано. Ребёнок — это прекрасно, но вот муж на родах — это прямой путь в развод.

Мужчина, конечно, по задумке был создан сильным. Мамонта загнать там, топор из камня выстругать и всё такое. Но мужчина, присутствующий на родах, внутри себя, как мне кажется, прозревает — познаёт естество женщины, которое его пугает.

Лезущая изнутри голова маленького человечка способна напугать большинство мужчин. А если он идёт ножками вперёд? Так вообще — труба.

На страх у мужчин есть всего две физиологические реакции: бей или беги. Бить ребёнка мужчина не имеет права (и никто не даст), а потому он должен бежать.

Мне очень нравится гражданка Серябкина, хотя я её лично не знаю. Фамилия у неё хорошая да и сама — ничего, худенькая такая. Зачем увеличивать шансы развода решением рожать вместе, я искренне не понимаю. Ребёнок, конечно, родился, но воспоминания о родах у мужа останутся.

Не хочу быть пророчицей развода для симпатичной Серябкиной, но как показывает мой опыт, рожавшие вместе пары не остаются потом вместе дольше, чем пара лет.

Поводы расставания все называют разные, но мы, умные люди, прекрасно ведь понимаем, что именно стало настоящей причиной развода.

Ну, а так-то, конечно, поздравляю.

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