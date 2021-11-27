Мнение: Главное правило для психолога

В последних письмах я задавала вопрос про главное правило для психологов, которое им нельзя нарушать.

Это правило не только для психологов. Вы сами, давая советы друзьям или близким и пытаясь разбираться со своими ситуациями, должны всегда иметь в виду это правило.

Это правило сохранения ресурсов.

Устойчивость человека, его адаптация к среде, его самочувствие, его безопасность, его самореализация, его спонтанность, все это зависит от его ресурсов.

Ресурсов 12 и каждый из этих ресурсов очень важен.

Если действия человека разрушают один или больше ресурсов, эти действия нужно считать вредными.

Если действия человека направлены на сохранение и обретение ресурсов, такие действия нужно считать полезными.

Это базовый принцип, который вы всегда должны иметь в виду.

И тогда у вас не будет вопросов ни при разборе писем, ни при решении задач.

Везде, где идет речь о выборе между сохранением ресурса и его утратой, выбор может быть только в пользу сохранения.

В более сложных случаях речь идет о конфликте между ресурсами, когда сохранение одного ресурса ведет к утрате другого. В этом случая надо либо искать компромисс, либо выбрать более важный для человека ресурс, тот, который является его главной опорой.

Но обязательно надо учитывать, что обычно конфликт между ресурсами – это неверный взгляд на один из них или на оба. В норме ресурсы не противоречат друг другу, а обогащают друг друга и поддерживают. Противоречие возникает, если один ресурс начинает поглощать слишком много времени и не оставляет места другим. В этом случае нужно пожертвовать частью ресурса ради развития других. Если этого не сделать, ресурс может перейти в злокачественную форму и стать манией. Мания не дает энергию, а поглощает ее.

Например, если работа конфликтует с интересами семьи, нужно искать компромисс, уменьшать время работы. Однако, бывает, что от работы напрямую зависит экономика, а от экономики интересы семьи. В этом случае можно поменять взгляд на работу как на нечто, мешающее семье. Может быть вы вынуждены много работать ради своей семьи и это ваш вклад в семью. Но сделайте так, чтобы ваша семья получала от вашей работы максимум выгоды, в этом случае вы не потеряете ресурс семьи, сохраните его до того момента, когда у вас будет возможность заниматься семьей больше.

Вот из чего должен исходить психолог и вы, когда становитесь сами себе или другим психологами.

Вы должны помогать искать компромисс ради сохранения максимума ресурсов.

И вы должны хорошо отличать блажь от блага.

Если вы видите, что человек предается каким-то иллюзиям и от этого страдают его ресурсы, у вас не должно быть сомнения, что он вовлечен во что-то вредное и его надо остановить.

Вы должны быть твердо уверены, что все 12 ресурсов необходимы для человека и очень важны. Каждый ресурс достоин внимания и уважения.

Человек должен заниматься своим имиджем, ему не должно быть безразлично, как он выглядит, и он не должен испытывать отвращения к своему телу. Однако имидж не должен поглощать всю его жизнь и превращаться в манию. В этом случае вместо блага у него появится блажь. Блажь убивает благо.

Человеку нужна работа, у него должно быть дело, с которым он соотносит себя, в котором он развивается как профессионал, которое дает ему право жить в социуме и возможность получать заработную плату. Если такой работы нет, человек должен ее приобрести через учебу. Пассивный доход не заменяет работу, это другой ресурс – экономика. Пассивный доход позволяет сменить профессию, начать что-то с нуля, позволяет заниматься любимым делом, не ориентируясь на доход. Но вскоре у человека все равно должна появиться работа, за которую ему платят, и это – признание его полезности. Только имея ресурс работы, человек чувствует себя устойчиво и ему хватает самоуважения.

Человеку необходима семья. Это постулат и, если психолог этого не понимает, это профнепригодность. Поэтому любые конфликты с родителями и детьми желательно разруливать, а не обострять. Любые супружеские конфликты – то же самое, особенно когда есть общие дети. Развод – это худший ход, это самая крайняя мера, для которой должны быть серьезные основания. Только если инициатор и виновник развода другая сторона, можно поддерживать человека в разводе.

Бывает, что новая любовь тянет человека из брака с детьми. В этом случае кажется, что ресурс любви конфликтует с ресурсом семьи. Очень важно в этом случае убедиться, что любовь взаимна, значимость обоюдная достаточно кристаллизована, это не просто увлеченность. А главное надо быть уверенным, что новая любовь не помешает оставаться нормальным родителем детям от прошлого брака. В этом случае можно искать компромисс между семьей и любовью. Во всех других случаях необходимо выбрать семью. Ресурс любви – это то, что существует ради создания семьи, нельзя рассматривать любовь отдельно. В этом случае она превращается из блага в блажь.

Очень важен для каждого человека ресурс здоровья. Если какая-то ситуация плохо отражается на здоровье, это явное указание, что ситуацию надо менять. Возможность заботиться о здоровье – показатель, что вы живете правильно. Здоровый режим дня – то, на что надо ориентироваться, когда вы выбираете работу или учебу или принимаете какие-то другие решения. Здоровье человека должно быть для психолога чем-то священным как и его семья, от порчи здоровья и разрушения семьи всегда надо отговаривать. Вы несете ответственность за решения человека, которые он принял при вашей поддержке.

Если вы психолог, вы ангел-хранитель ресурсов человека.

Вы должны защищать человека от импульсивных желаний разрушить ресурсы, вы должны направлять его фокус на прокачку его ресурсов, должны мотивировать к этому, поддерживать в этом.

Все остальное – приложение к этому, все происходит из этого.

Вот это очень важное правило.

Наверняка вы его понимаете, но плохо, что вы не держите в его голове на первом плане.

Отсюда ваши комментарии про динамическую систему, про то, что надо учитывать интересы другой стороны и прочее. Это все технические моменты.

Не в сторонах дело. Если другая сторона – это просто сторона, интересы ее можно и не учитывать. А если от другой стороны зависят ресурсы человека, обязательно надо учитывать, и настолько, насколько это важно для ресурса.

Приведите примеры, как решаются разные ситуации при учете этого правила.