 

Триумфальную арку передадут России в качестве оплаты неустойки за “Мистрали”

27.11.2021, 19:51, Разное
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В ближайшие дни состоится транспортировка в Россию одной из главных достопримечательностей Парижа – Триумфальной арки. Сооружение уже накрыли тканью и оградили от посетителей, сообщает в своём расследовании Le Figaro. 

Журналистам удалось, благодаря своим источникам, снять сканы с государственных документов под грифом “Секретно”. Из текста следует, что во французской казне недостаточно средств, чтобы погасить сумму неустойки за срыв контракта по вертолётоносцам “Мистраль”, которые должны были переданы России в 2014 году, но сделку отменили под давлением США, а корабли продали Египту.

Поскольку необходимая сумма не была найдена, а российская сторона отказалась от предложений Парижа по реструктуризации долга, президент Макрон предложил передать Кремлю Триумфальную арку. Компромиссное решение было найдено и 13 сентября в Париже сооружение начали оборачивать серебристо-голубой тканью площадью 25 тысяч квадратных метров.

Официально акцию посвятили американскому художнику Христо Явашеву, который создал чертежи и инструкции по упаковке Триумфальной арки ещё в 1960 годах, но на деле это был лишь первый этап на пути к передачи её России. Уже в марте 2022 года её погрузят в порту Марселя и привезут в Новороссийск, откуда доставят в Геленджик, где, по заявлению авторов расследования, создаётся новый парк достопримечательностей. В нём уже есть точная копия египетских пирамид, Колосса Родосского и Висячие сады Семирамиды.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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