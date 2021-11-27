Стали известны расходы россиян на первоначальный взнос по ипотеке

Россияне тратят на первоначальный взнос по ипотечному кредиту от одного до пяти миллионов рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного платформой залогового кредитования Online-Ipoteka.

Большинство участников опроса (38%) сообщили, что для них размер первого взноса составил от полутора до 2,5 миллиона рублей. Вторым по популярности стал ответ “от трех до пяти миллионов рублей” – такую сумму озвучили 23% респондентов. Еще 19% опрошенных заявили, что ради квартиры в ипотеку им пришлось расстаться с суммой от одного до полутора миллиона рублей. Только 8% участников утверждали, что потратили более пяти миллионов рублей.

При этом чаще всего россияне сразу выплачивают лишь небольшую долю стоимости жилья. Более половины (58%) респондентов заявили, что для них первоначальный взнос составил не более 20% от цены квартиры. Еще 30% опрошенных оплачивают от 20% до 50% всей суммы и лишь 8% готовы выплатить более половины стоимости.

Для почти половины заемщиков (46%) квартира в ипотеку в 2021 году оплачивается исключительно из накопленных средств. Однако 21% участников опроса признались, что для получения ипотечного кредита им пришлось продать имущество. Другие 19% респондентов сообщили, что помимо собственных сбережений воспользовались материнским капиталом, а 6% пришлось брать потребительский кредит.