Бастрыкин опоздал на рейс

В Екатеринбурге в режиме спецоперации снесли здание аэропорта. Глава СК слишком поздно озаботился.

26 ноября, в 6 утра, жители юго-востока Екатеринбурга услышали шум и грохот — это спецтехника в спешном режиме сносила бывший аэровокзал Уктус, возведенный в первой половине XX века. Всего за четыре часа от исторического здания, построенного в стиле постконструктивизма, остались одни обломки.

Сотни уральцев, обеспокоенных судьбой аэропорта, смотрели, как он погибает, в прямом эфире:

общественное движение «Мирные жители» установило напротив Уктуса видеокамеру — «чтобы по-тихому не снесли».

Но остановить демонтаж не нашлось ни сил, ни юридических возможностей. Хотя последние могли бы обнаружиться.

Как оказалось, за ситуацией вокруг бывшего аэровокзала следили не только жители Екатеринбурга, но и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Когда рабочие закончили демонтаж, пресс-служба СК опубликовала релиз с фотографией разрушенного Уктуса и поручением Бастрыкина изучить обстоятельства сноса и проверить действия должностных лиц, принявших такое решение.

«Спасти здание, которое является единственным в РФ объектом такого назначения, построенным до Второй мировой войны, ранее пытались общественники: в частности, ими было подано заявление в Уральское управление госохраны объектов культурного наследия, которое внесло здание в реестр имеющих признаки такового и начало соответствующую проверку», — говорится в сообщении СК.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Фото: РИА Новости

Александр Бастрыкин не в первый раз за последнее время заявляет, что можно было что-то спасти. Так, на днях он озаботился судьбой сбитого в Подмосковье лося, которого виновник ДТП оставил умирать в канаве, а ветеринарные службы добирались до него несколько дней. «Учитывая безразличие и равнодушие, проявленные в данной ситуации, в том числе со стороны контролирующих органов», Бастрыкин поручил начать доследственную проверку.

И если попадание лося под колеса машины следователи даже при большом желании вряд ли могли предотвратить, то спасти историческое здание Уктуса — действительно было возможно. На протяжении нескольких лет уральские общественники пытались добиться того, чтобы бывший аэровокзал включили в реестр объектов культурного наследия, обращались в ФАС с просьбой отменить госзакупку по сносу здания из-за нарушений в технической документации. Обращались и к Александру Бастрыкину.

Но реакция последовала слишком поздно.

Вместо того, чтобы открыть в здании первого аэропорта культурно-просветительский центр, библиотеку или школу искусств, как предлагали активисты, теперь на месте Уктуса построят торговый центр — безусловно, исторически важный.

Акция протеста против сноса Уктуса. Фото из соцсетей

Екатеринбургский урбанист Владимир Злоказов говорит, что застройщикам нет дела до исторических зданий, а власть чаще всего поддерживает не общественные, а бизнес-интересы. И действительно:

за последние несколько лет в столице Урала снесли несколько крупных объектов архитектуры, за которые заступалась общественность,

например, телебашню, вместо которой УГМК планирует построить Ледовую арену, или конструктивистское здание ПРОМЭКТа на улице Декабристов.

«Беспомощность общественников по этому вопросу понятна: у нас нет сильных представителей в органах власти, к сожалению. К тому же защита памятников архитектуры — довольно узкое направление общественной деятельности, и для многих простых жителей все эти объекты давно забыты. Тот же сквер возле Драмтеатра удалось защитить в 2019 году потому, что за него вступился практически весь город», — пояснил Злоказов.

Спасти российское наследие могли бы если не местные, то федеральные чиновники. В том числе — силовики: общественники указывали на множественные нарушения при заключении контракта на снос Уктуса. Но предупреждение — пока не профиль силовых структур. Если кого и накажут, аэропорт это уже не вернет.

Иван Руслянников,

специально для «Новой»

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