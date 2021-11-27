 

Диетологи назвали продлевающие жизнь продукты

27.11.2021, 14:38, Разное
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Диетологи из Фонда ангиогенеза рассказали, что для продления жизни важно придерживаться разнообразного рациона, ведь благодаря этому укрепляются пять защитных систем организма. Речь идет о ангиогенезе, регенерации, микрофлоре кишечника, ДНК и иммунитете.
Ангиогенезом называется естественный процесс образования новых кровеносных сосудов. Несмотря на это, он может иметь и негативный эффект, так как благодаря ему ухудшается состояние людей при болезни Альцгеймера, с диабетом, ожирением. Американский диетолог Уильям Ли рассказал, что самыми полезными продуктами являются соя, помидоры, малина, плоды граната, чай, различные сыры, а также в малых количествах пиво. По его словам, их употребление поддерживает правильный процесс ангиогенеза и повышает способность организма бороться с раковыми опухолями.

Поступающая в организм еда может влиять на стволовые клетки, которые находятся в костном мозге, кишечнике и печени. Это напрямую связано с работоспособностью человека. Чтобы избежать проблем, следует включать в рацион жирную рыбу, так как это позволит увеличить производство стволовых клеток, улучшить кровообращение. Полезными в этом вопросе станут шоколад, черный чай, небольшие дозы красного вина, оливковое масло и манго.

Помогают репарации ДНК и замедляют процессы старения шпинат, капуста и другая листовая зелень, морковь, грейпфруты, брокколи, красный перец, семена тыквы и льна, ягоды, морская фасоль, сардины, яйца, миндаль и куркума. Эти продукты богаты витаминами A, C, D, E, бета-каротинами, ликопином, лютеином и селеном. Укрепить иммунитет и уменьшить воспаление помогут оливковое масло, сок из клюквы и винограда, ростки брокколи, черная малина, острый перец чили и черника, а также корень солодки и грецкие орехи.

Особое внимание стоит уделить кишечнику. Лучшими напитками для поддержания правильного микробиома являются зеленый и черный чаи или улун. Также полезными будут кефир, киви, темный шоколад, бобы, квашенная капуста и йогурт. Диетологи напоминают, что при ухудшении самочувствия следует незамедлительно обратиться к врачу, а при смене рациона – проконсультироваться со специалистом.

Источник: rg.ru



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