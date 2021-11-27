Поможет пищевая сода: добавляем объем волосам максимально выгодно

Каждая женщина мечтает о густых и длинных волосах, которые можно укладывать в разные прически и наслаждаться своим видом. К сожалению, не всегда дорогие масла, лосьоны и ухаживающие средства могут дать желаемый результат. Тогда на помощь приходят альтернативные методы из народной кухни. Одним из таких является пищевая сода.

Эффективно и недорого

Не все женщины знают, что у них на кухне есть компонент, который способен не только придать волосам желаемый объем и пышность, но и помочь в борьбе с распространенными проблемами в виде сухости и перхоти. Сода не только бережно и мягко очищает нежную чувствительную кожу головы, но также и обладает обеззараживающим и нормализующим баланс кожи эффектом.

Ее применение зависит от эффекта, который хочется получить. Если использовать соду нечасто, то это скорее косметическое применение, которое может дать визуальный эффект. Если же приемы будут длительными и систематическими, то можно говорить о лечебном эффекте на кожу.

Уже после первого курса применения можно заметить хороший результат и появление новых волос. Пряди становятся плотными и пышными настолько, что это хорошо заметно.

Простой способ

Тусклые и тонкие волосы нуждаются в дополнении, которое бы немного приподнимало их и делало более живыми и плотными. Раньше женщины для этого использовали детскую присыпку или муку. Достаточно было небольшое количество средства втереть в корни, помассировать, чтобы мука была на всей голове, после этого прочесать пряди и протереть полотенцем.

Получался желаемый объем, и волосы казались намного гуще. Но такой способ сильно забивал поры, и со временем голова в буквальном смысле была пересушена, появлялся зуд и перхоть. Такой метод перестал быть безопасным, и сейчас ему на смену пришла сода.

Если нужен косметический эффект, то можно взять щепотку соды и протереть волосы возле корней. Делать это лучше по проборам, тогда будет эффект пышности. Конечно, такой вариант уплотняет пряди и делает корни более толстыми, но при частом использовании без глубокого очищения и успокаивающих кожу массажей с эфирными маслами можно сильно пересушить волосы.

Поэтому наносить соду на корни лучше раз в неделю. Это поможет и для косметического эффекта и для подсушивания жирной кожи.

С помощью втирания соды можно избавиться от жирного блеска волос, тонкости и отсутствия объемности. Это простой и эффективный метод, который начинает действовать сразу же после нанесения соды на корни волос.

Красиво и здорово

Обладательницам чувствительной кожи головы и комбинированного типа волос будет полезно знать простой рецепт для лечения кожи и повышения густоты. Для этого при мытье головы в шампунь нужно добавить щепотку соды. Она хорошо смягчает и очень бережно очищает кожу. Не будет ощущения стянутости, повышенной сухости или дискомфорта. Это отличное средство для ухода за волосами, которое нужно применять часто.

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Уже после первого месяца такого использования соды можно получить блестящие и здоровые волосы, ведь средство не просто очищает от остатков жира и грязи, но и хорошо утолщает корни, подпитывает их изнутри. Обязательно в уход включить также маски с эфирными маслами, тогда результат проявит себя намного быстрее.

Чтобы сода не пересушила волосы, желательно добавлять ее в шампунь в небольшом количестве. На одну дозировку достаточно половины чайной ложки. Обязательно хорошо перемешать средство с шампунем и только после этого массажными движениями нанести на волосы и хорошо промыть.

Эффективный результат

После ухода за волосами таким способом можно не только замедлить выпадение, но и хорошо укрепить корни, а это существенная выгода для волос. Это отличный метод по уходу за прядями для обладательниц проблемной кожи головы.

Конечно, частое использование соды может сушить волосы, но если делать это в комбинации с другими ухаживающими средствами, то результат будет довольно качественным.

Соду можно смешивать с яблочным уксусом для полоскания, но выбирать уксус низкой концентрации, чтобы только подкислить воду, но не создавать дискомфорта коже головы. Соду можно использовать и в качестве скраба для борьбы с жирной кожей. Тогда ее в равной пропорции смешивают с обычной солью, добавляют несколько капель эфирного масла и наносят на волосы. Результат действительно впечатляет.