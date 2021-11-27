Как правильно выбрать оттенок румян под свою кожу: тенденции мейкапа

Производители косметики предлагают разные варианты декоративных средств, с помощью которых можно создать эффектный и красивый макияж. Сейчас в тренде максимальная простота и естественность, поэтому акцент нужно делать на правильно подобранные оттенки, близкие к цвету кожи.

Как правильно подбирать мейкап

Раньше румяна не пользовались такой популярностью, как сейчас. Вместо красивого оттенка визажисты советовали контуринг и хайлайтер. Но сейчас тренд на естественность, поэтому румяные щечки снова в моде. Очень тяжело среди всего разнообразия продукции выбрать именно свои варианты.

Оттенок румян нужно подбирать такой же, как цвет щек после холодной улицы. Не стоит экспериментировать с холодными или слишком яркими тонами, чтобы потом не переборщить.

Можно подобрать оттенок румян по оттенку губ. Это также поможет не навредить макияжу и создать красивый результат.

Даже если румяна будут немного светлее, чем губы, то это также хороший выбор для макияжа, ведь не будет ничего лишнего.

Секреты нанесения

Важно правильно нанести румяна и качественно их растушевать. Если просто поставить большое пятно кистью, то это будет выглядеть неаккуратно и даже смешно. Наносить румяна лучше на верхнюю часть скул, чтобы таким образом добавить яркости и свежести. Можно добавить немного румян и на зону подбородка, а также на переносицу.

Набирать продукт следует очень легко и аккуратно, чтобы не появились пятна на лице. Обязательно стряхнуть с кисти лишнее, чтобы потом это не оказалось на коже. Мягким движением нанести на лицо, а затем растушевать до нужного контраста.

Не нужно надавливать на кисть. Движения должны быть максимально естественными и плавными. Кисть при этом должна быть пышной и мягкой, чтобы хорошо растушевать продукт и не оставлять пятен на коже.

Тон румян можно подбирать, ориентируясь на сезон. В осеннее время можно отдавать предпочтение коричневым оттенкам с легким влажным финишем, а вот зимой лучше подбирать более теплые тона, чтобы подчеркнуть естественный свежий оттенок лица и добавить образу больше яркости.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Красиво и стильно

Темные и оливковые оттенки кожи могут сочетаться с более насыщенными румянами. С помощью контраста можно подчеркнуть макияж и сделать красивый контуринг.

Розовый и коричневый оттенки идеально подойдут для тех, у кого кожа с желтым подтоном. Румяна на такой основе будут выглядеть мягко. Чтобы результат радовал, лучше использовать кремовые румяна. Они более мягкие и дают красивый сияющий эффект. При этом сделать пятна таким средством очень сложно.

Для загорелой кожи отлично подойдут золотистые румяна, которые переходят в нежный бронзовый. Такой цвет отлично сочетается с яркими скулами и подчеркивает естественную красоту.

Здесь важно не переборщить, чтобы не получился эффект апельсина. Поэтому наносить румяна нужно постепенно, слой за слоем. При этом их нужно хорошо растушевывать, чтобы не было резких переходов.

В одном образе можно сочетать сразу несколько оттенков румян, тогда результат будет выглядеть еще интереснее. Главный акцент здесь падает на глубокий розовый, который осветляет щеки и делает образ моложе.