Помогут выглядеть молодо и даже немного дерзко: трендовые стрижки 2022 для женщин старше 50

От прически зависит внешность и образ. Стилисты утверждают, что возрастным красоткам очень важно правильно подобрать себе имидж. С помощью подборки можно быстрее определиться и уже сегодня выглядеть эффектно и современно.

Красивые варианты

При выборе прически стилисты предлагают придерживаться нескольких простых правил. Для женщин в возрасте отлично подойдут короткие, средние или немного удлиненные прически. От слишком длинных прядей лучше отказаться, поскольку они не дадут возможности сделать себе объемный образ.

Косы, пучки и разные типы хвостиков также лучше отложить в сторону, отдав предпочтение более серьезной и эффектной стрижке.

Обязательно нужно ориентироваться на текстуру волос, плотность и густоту прядей. От этого зависит, какую прическу выбирать: многослойную или простую, без дополнительного объема.

Проблемы с волосами, секущиеся кончики, выпадение можно скрыть красивой стрижкой. Даже короткие волосы будут выглядеть аккуратнее, чем средней длины без объема.

Модный образ

Обязательным атрибутом стрижки для красоты должна быть челка. Разных размеров и форматов она помогает не только скрыть лоб, сузить лицо, сделать визуально нос меньше, но и зрительно омолодить образ. С помощью челки создается дополнительный объем, волосы выглядят гуще и можно каждый раз создавать новый образ с помощью разных укладок.

На коротких волосах челка подчеркивает форму стрижки и легкий задорный характер. Это выглядит довольно стильно и современно. Челку можно подкручивать для объемности или же опускать на лоб в зависимости от стиля и выбранного варианта одежды. Легкая мелировка или тонирование балаяж поможет сделать натуральный оттенок волос еще ярче и гуще.

Длинный боб будет кстати для возрастных красоток. Удлиненные передние пряди и челка отлично омолаживают, а сам срез подчеркивает густоту прядей. С ровным срезом волосы выглядят как одно полотно, довольно густые и ухоженные. Даже тонкие пряди в такой стрижке будут зрительно казаться толще и эффектнее (главное фото).

Удлиненный боб без челки создает образ женственной, привлекательной и очень нежной дамы. Это отличный выбор для красоток среднего возраста. Такой прическе довольно легко придать дополнительный объем и красиво уложить.

Даже седина будет здесь кстати и подчеркнет естественное обаяние.

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На локонах стрижка боб смотрится также эффектно. Завитки создают красивый объем, но при этом волосы не торчат в разные стороны, а выглядят как после дорогой укладки в салоне. Это отличный выбор для тех, кто не хочет тратить много времени на укладку.

Красивая бахрома

Челка с волосами средней длины выглядит женственно и нежно. Чем гуще этот элемент, тем пышнее и ярче будет выглядеть прическа.

Для волос средней длины отличным выбором станет косая удлиненная челка с неровным срезом. Если волосы слегка волнистые, то и челку не нужно выпрямлять, она и так красиво смотрится. Можно поэкспериментировать с боковыми прядями, сделав их намного длиннее, чем волосы на затылке.

Такой вариант отлично подойдет для женщин с тонкими секущимися волосами. Их можно укладывать по-разному, но боковые пряди всегда будут создавать эффект дополнительного объема и пышности.

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Не нужно отказываться от возможности поэкспериментировать с вариантами укладки, ведь это поможет создать стильный и эффектный лук, который подарит хорошее настроение.

Выбор большинства

Длинные многослойные стрижки также пользуются спросом, хотя подойдут только обладательницам густых и плотных прядей. Это выглядит женственно, но иногда сложно уложить такие пряди в нормальную прическу.

Боб на длинных волнистых волосах без многослойных срезов смотрится просто, но женственно. Кудри хорошо держат объем, поэтому не нужно дополнительных укладок, а боковая челка сужает лицо, делая акцент на выбранной форме стрижки. В такой вариант отлично впишется натуральный серый оттенок волос, естественная седина здесь украшает и указывает на элегантный возраст.

Дерзким, уверенным в себе и открытым личностям отлично подойдет контурированный боб с максимально короткой длиной. Открытые виски, затылок и объем в сочетании с неравномерной челкой выглядит просто шикарно. Это образ уверенной в себе современной женщины, которая точно знает, чего хочет от жизни.