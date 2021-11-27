Мясников рассказал об опасности аспирина для детей

Ведущий и врач Александр Мясников рассказал, почему аспирин является опасным для детей. Соответствующая тема была затронута в рамках телепрограммы «О самом главном».

Для детей аспирин может быть очень опасным, этот препарат противопоказано назначать, если ребенку не исполнилось 13 лет. Мясников предупредил, что существуют негативные последствия, которые может вызвать лекарственное средство. Врач призвал не использовать его для снижения температуры тела.

Этот препарат в ряде случаев провоцирует синдром Рея, он характеризуется отеком печени и мозга, вызывает астму. Такие изменения происходят из-за недостаточного количества крови и кислорода.

Температуру лучше сбивать препаратами на основе парацетамола. Они не вызывают развитие астмы.

Источник: lenta.ru