Белый – самый модный цвет этой зимы: как сделать модный маникюр для разной длины ногтей

Идеи в нейл-индустрии появляются каждый день, большинство техник и методов создания маникюра постоянно обновляются, за счет чего можно экспериментировать хоть каждую неделю. Сейчас популярностью пользуются идеи с белым лаком, которые помогают украсить ногти и подчеркнуть необычный маникюр.

В преддверии зимы

Бежевая основа и легкие белые элементы считаются отличным сочетанием на зимнее время. Такой маникюр украсит длинные миндалевидные ногти и визуально сделает их еще красивее. Можно выбирать разные варианты покрытия, но лучше отдавать предпочтение глянцу, чтобы маникюр был более выразительным.

Волнистые белые линии добавляют объемности, это также стильный выбор этого сезона. Можно использовать дополнительно стразы или блестяшки, но это необязательно.

Золотистые элементы будут актуальными в зимнее время, когда хочется больше праздника и радости. На округлых пластинах такой маникюр выглядит женственно и нежно.

Даже простые белые овалы на бежевой основе смотрятся минималистично и довольно стильно. Можно подчеркнуть таким образом ложе или кончики ногтей, акцентируя внимание на красивой форме.

Идея отлично подойдет и для коротких ноготков.

Модный образ

Черный с белым – это нестареющая классика, с помощью которой можно создать себе стильный и деловой образ.

Легкие принты добавят оригинальности, а вот полноценное закрашивание ногтей в черный и белый создаст просто неотразимый контраст и эффектность.

Маникюр в таком исполнении выглядит очень ярко и даже дерзко, но отлично впишется в любой стиль. Даже деловая женщина может поразить окружающих таким стильным сочетанием.

От типа маникюра зависит то, как будут выглядеть ручки. Если нужен акцент на нежности, то прозрачная основа с белым помогут воплотить такую мечту.

Золотистые полоски также будут популярны в этом сезоне.