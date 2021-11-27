Девушка рассказала, как нежелание учиться и симуляция болезни спасали ей жизнь

Пожалуй, невозможно найти ребенка, который не симулировал болезнь, чтобы несколько дней побыть дома. Мэри, которая ведет свой собственный канал в Тик Ток, сняла видео, в котором рассказала, как однажды притворилась больной, и это спасло ей жизнь.

Когда девочке было 9 лет, она решила притвориться больной, чтобы прогулять школу. Но взрослые не планировали оставлять малышку дома – мама повезла дочь к доктору. В процессе поездки школьница действительно плохо себя чувствовала. Очень хотела пить, сильно кашляла.

В больнице состояние здоровья сильно ухудшилось, и пациентку отправили на обследование.

«Врач провел стандартные манипуляции с ростом и весом, а после отметил, что масса тела очень низкая. Я сдала анализы и выяснилось, что есть проблемы с уровнем сахара в крови. Так мне поставили диагноз – диабет» – рассказала блогерша.

Чтобы восстановить состояние юной пациентки, врачи лечили ее полмесяца. Теперь девочка уверена, что стремление прогулять школу спасло ее.