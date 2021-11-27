 

Володин пообещал учесть мнения пользователей Telegram о QR-кодах

27.11.2021, 11:34, Разное
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За несколько дней под постом Володина оставлены сотни тысяч комментариев. “Не ожидал, что их будет так много”, – написал спикер.

По его словам, одному с таким объемом работы справиться не получится. “Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время. Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены”, – подчеркнул Володин.

Он поблагодарил пользователей за высказанную позицию. Председатель ГД сообщил, что планирует и дальше получать обратную связь по самым важным темам.

Пост Володина о правительственных законопроектах о QR-кодах был опубликован в среду, 24 ноября. На 10:00 субботы, 27 ноября, пользователи оставили более 600 тысяч комментариев – это абсолютный рекорд за всю историю “Телеграм”.

По словам спикера, конечное решение по законопроектам зависит от итогов обсуждения и позиции депутатов, при этом парламент не может без обратной связи. “В том числе по этой причине принял решение открыть комментарии”, – писал Володин.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и непродовольственные магазины, пользоваться железнодорожным и авиационным транспортом при наличии QR-кода о прививке, документа, подтверждающего перенесенный COVID-19, или медицинского отвода от вакцинации. Переходный период продлится до 1 февраля – для получения услуг можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.



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