Как элегантно одеваться и следовать модным тенденциям на пятом десятке жизни: советы для женщин за 40

Многие женщины после 40 лет начинают задумываться о том, чтобы поменять свой гардероб и сделать образы более сдержанными. Правда, усердствовать с переменами не стоит. Вы можете продолжать носить одежду, которая вам нравится. Просто внесите в компоновку аутфитов некоторые коррективы.

Делайте ставку не на горячие тренды, а на классику. Одежда простого фасона с чистыми линиями сделает вас более элегантной и добавит респектабельности. Светлые нейтральные оттенки и хорошее качество тоже имеют большое значение. А вот излишняя “гламуризация” в виде блестящих украшений на одежде должна остаться в прошлом. Эти детали выглядят дешево.

Помните, что в образ, основанный на классической базе, всегда можно внести пару трендовых элементов. Это сделает вас еще более современной и стильной. А теперь рассмотрим конкретные примеры.

Трендовые вещи должны иметь нейтральные оттенки

Конечно, благородная классика и одежда хорошего качества выигрышно смотрятся на любой даме. Однако иногда так хочется побаловать себя стильными трендовыми вещицами. В этом нет ничего предосудительного.

Если вы хотите надеть модные брюки карго или “слоучи”, делайте это, но используйте нейтральные оттенки. Чем сложнее фасон изделия, тем приглушеннее должен быть его цвет. А вот яркие элементы аутфита должны иметь максимально простой крой.

Немного открытых участков не возбраняется

Нет никаких предпосылок для того, чтобы после 40 лет переходить на макси и наглухо закрывать ворот. Особенно при наличии потрясающей фигуры. Но если вы хотите показать колени, тогда никаких декольте и открытых плеч. А если вы собираетесь надеть модную блузку, открывающую ключицы, тогда в тандеме к ней надевайте брюки.

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Поиск идеальных джинсов

Деним в наши дни носят даже после 70. Что уж говорить о 40-летних! Если вы найдете идеально сидящую по фигуре модель без потертостей, дыр или украшений, можете считать, что вам несказанно повезло. Например, джинсы-“трубы” с завышенной талией в темных расцветках могут стать незаменимыми как для прогулок, так и для деловых встреч. С этой моделью хорошо сочетаются блузы, рубашки, свитера, блейзеры и дутые куртки.

Не отказывайтесь от кожаной куртки

Кожаные куртки добавляют вашему стилю больше дерзости. Надев пальто, вы будете чувствовать себя зрелой дамой. Если же к длинной цветастой юбке вы наденете черную косуху, ваш образ станет более стильным и современным. Выходите из зоны комфорта и позвольте себе носить вещи, мода на которые захлестнула мир в данный момент.

Аксессуары могут иметь любую степень яркости

Если одежда зрелых дам основана на сдержанных оттенках, простоте и лаконичности, то аксессуары могут быть любыми. Не отказывайте себе в удовольствии приобрести сумку ультрамодного дизайна с принтом или украшениями.

Замените золотые или серебряные украшения на стильную бижутерию. Позвольте аксессуарам стать “говорящими”.

Не игнорируйте принты

Если стразы или вышивка на блузе удешевляют ваш образ, то принты могут стать вашими союзниками. Согласитесь, что слишком скучно облачаться с ног до головы в черное или серое. В повседневный или деловой комплект можно добавить принтованные элементы. И речь здесь идет не только о клетке, полоске или горохе.

Вы можете надевать платье с леопардовым принтом при соблюдении некоторых условий. Длина изделия должна закрывать колени, а образ должен быть дополнен классическими элементами. Например, черными ботильонами и пиджаком свободного кроя.