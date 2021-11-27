 

В Госдуме обвинили Украину в распространении фейковых новостей

27.11.2021, 7:56, Разное
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Пытаясь оказывать давление на Россию, Украина порой создает фейковые новости, заметил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Слова депутата приводит “Радио 1”.

По словам парламентария, украинское руководство нередко ищет на просторах интернета горячую новость, на ее основе создают собственную и распространяют. В качестве примера Водолацкий привел сообщение о планируемом госперевороте в Киргизии. Мол, как только эта новость оказалась в Сети, Владимир Зеленский заявил о таких же действиях на Украине.

Напомним, ранее украинский лидер рассказал, что располагает аудиоматериалами, на которых русские и украинцы обсуждают участие в государственном перевороте. Якобы к этому причастен украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Совершить эти действия планировали 1 декабря, уточнил Зеленский.

Впрочем, эти слова – просто попытка привлечь внимание и поднять рейтинг, считает политолог Владимир Суздальцев. Мол, теперь президент Украины в глазах своего народа выглядит как борец с олигархами. “Политика нищих”, – заключил эксперт.



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