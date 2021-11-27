«Выставлять напоказ тела умерших… Не могу найти слов»

Академик Давид Иоселиани — о «письме одиннадцати», антипрививочниках и запугивании населения.

СПРАВКА

Давид Георгиевич Иоселиани — советский и российский ученый, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой интервенционной кардиоангиологии первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАН.

Давид Иоселиани. Фото: Юрий Рост / «Новая газета»

— В прессе появился призыв ряда врачей пригласить «антиваксеров-знаменитостей» — актеров, политических деятелей, спортсменов — в так называемые красные зоны и отделения реанимации ковидных стационаров, чтобы они могли своими глазами увидеть, что происходит с больными коронавирусной инфекцией. Более того — лицам, формирующим общественное мнение, предлагается посетить и патологоанатомические отделения клиник, то есть морги.

Идея и цели этого призыва вроде бы понятны: доктора полагают, что, увидев своими глазами мучения людей, борющихся за каждый глоток воздуха, а также трупы скончавшихся от ковида, антипрививочники устыдятся своих убеждений и призовут своих поклонников и последователей прийти в пункты вакцинации.

Увы, как это не раз бывало в истории, в данном случае цель вряд ли оправдывает средства. Меня огорчает и обескураживает, что опытные и авторитетные врачи, к чьему мнению прислушиваются и доверяют ему миллионы наших сограждан, злоупотребляют этим доверием и предлагают такое, мягко говоря, сомнительное средство воздействия на оппонентов.

Да, медицине известны ситуации, в которых шоковая терапия может оказать благотворное влияние. Но здесь совсем иной случай.

Ну разве можно, предлагая такое, забывать о людях, чьи страдания будут выставлены напоказ? Мы все-таки живем в XXI веке, а не в Древнем Риме, где зрители на трибунах Колизея наслаждались зрелищем поединка безоружных рабов с дикими зверями! До какой степени цинизма надо дойти, чтобы придумать такую, с позволения сказать, экскурсию? Неужели врачи забыли об одном из важнейших постулатов клятвы Гиппократа: «Что бы при лечении, а также и без лечения, я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной»? Кроме того, разве в нашем законодательстве не предусмотрена строгая ответственность за разглашение врачебной тайны?

Сейчас, как правило, в справочных больниц невозможно получить информацию о состоянии больного, если он при поступлении не указал тебя в качестве доверенного лица. Предположим, в больницу попадает одинокий человек, его обеспокоенные знакомые, сослуживцы, соседи пытаются навести справки — так если не наврут, не представятся братом, тетей, племянницей, не получат сведений. И человек лежит в полном одиночестве, уверенный, что все о нем забыли. В этих случаях закон вроде бы работает, хотя иногда вреда от такого избирательного его применения больше, чем пользы.

Фото: РИА Новости

А тут что? Вы только представьте себе: тяжело больной, страдающий человек, зачастую в самом неприглядном виде, — и кого-то приводят посмотреть на него в таком состоянии! Чужих людей приводят! Когда порой мы слышим, как в реанимацию к ребенку не пускают маму, а к умирающему старику — пришедших проститься детей…

А идея насчет посещений моргов вообще, на мой взгляд, выходит за рамки морали. Наша культурная традиция все-таки предусматривает уважение к смерти. Выставлять напоказ тела умерших… Нет, не могу найти слов, чтобы выразить свое недоумение!

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Нельзя, на мой взгляд, не упомянуть еще об одном аспекте этой ситуации. Сейчас, что называется, невооруженным глазом видно, насколько напуганы и растеряны люди. Они боятся всего сразу: заболеть, потерять близких, потерять работу… Многие переживают самую настоящую депрессию. И в этих условиях предлагается (и кем предлагается — врачами!) не только не успокаивать население, и без того измученное всяческими ограничениями, неопределенностью, неуверенностью в завтрашнем дне, а наоборот: запугивать его еще больше. Это, на мой взгляд, антигуманно, и я не в силах понять, чем руководствуются люди, считающие себя профессионалами-медиками, предлагая подобное.

Вы можете задать мне вопрос: а что же делать? Как повлиять на общественное мнение? Как подвигнуть людей на вакцинацию? У меня есть ответ:

прежде всего, пусть в прессе с разъяснениями по поводу необходимости делать прививки чаще выступают не мэры городов и не депутаты, а врачи.

Профессионалы, вирусологи, иммунологи, клиницисты. Сегодня их почти не слышно. А ведь сейчас так важно слово врачей!

Пусть о безопасности вакцинации, о всех аспектах болезни рассказывают те, кто в этом деле действительно разбирается, а не дилетанты, которые сами не понимают сути проблемы. Чиновники только запугивать горазды: «Не вакцинируетесь — не пустим вас в магазин, в аптеку, в автобус, не будем лечить, помрете…» А когда тебя запугивают, ты как реагируешь? Ты только обозлиться можешь, и ничего конструктивного не получится. Так людей не уговорить. Врачи знают, как разговаривать с больными, чтобы и обо всех возможных неприятных последствиях болезни рассказать, и не напугать при этом до полусмерти. И доверия к ним больше.

Фото: РИА Новости

И еще один момент. Думаю, многие со мной согласятся.

Не буду сейчас рассуждать обо всех плюсах и минусах отечественных вакцин. Я, в конце концов, не вирусолог и во все тонкости этого дела не посвящен. Хорошо, что эти вакцины разработали; замечательно, что они доступны; и пусть как можно больше людей обезопасят себя и своих родных с помощью вакцинации. Но хочу, пользуясь случаем, обратиться с призывом к руководству Минздрава, Роспотребнадзора и прочих структур, которые могут повлиять на ситуацию: пора допустить в Россию зарубежные вакцины! Многие люди по тем или иным причинам склонны больше доверять импортным лекарствам. И пусть доверяют! Продают же у нас в аптеках наряду с отечественными и зарубежные препараты. Кто-то предпочитает их, кто-то — российские лекарства. И ничего страшного не происходит. Почему же мы не можем разнообразить и «рынок вакцин»? Судя по разговорам со знакомыми, в том числе с врачами, могу уверенно сказать: если будет возможность привиться какой-то другой вакциной — «Пфайзером», «Модерной», «Синоваком», — то число вакцинированных увеличится процентов на 10–15. Пусть это будет платная опция.

Если вы считаете, что это просто каприз, — ну что же, люди готовы платить за свои капризы. Сейчас едут за границу, чтобы вакцинироваться… Кому очень хочется, находит пути получить импортный препарат. Зачем же отказываться от возможностей, предоставляемых современной мировой медициной? Беда-то всемирная, вот и будем бороться всем миро.

Давид Иоселиани,

специально для «Новой»

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