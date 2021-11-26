Мнение: После Одессы вопрос выбора стороны не стоял

О том, чего стоила поддержка Донбасса и отказ от поддержки евромайдана украинской пианистке Валентине Лисице проживающей в свободных и демократических США.

Знаменитая пианистка из США Валентина Лисица в интервью Украине.ру рассказала, как впервые оказалась в Донбассе, почему отказалась выступать на Майдане и о жизни в США:

– 00:30 Почему Лисица не поддержала Евромайдан?

– 05:55 О реакции на события в Одессе в мае 2014 года;

– 07:22 "Разжигание ненависти и оскорбление чувств украинского народа" – о травле из-за позиции;

– 11:55 Кто поддержал пианистку?

– 18:00 "В Донецке я чувствую себя как дома…";

СПРАВКА: Впервые Валентина Лисица, выпускница консерватории Киева, 20 лет прожившая в Америке, приехала в Донецк в 2015 году. Пианистка выступила под открытым небом в парке имени Ленинского комсомола. Незадолго до начала концерта на заднем фоне слышались звуки войны – разрывы снарядов в Киевском районе столицы, но как только зазвучала музыка, наступило ощущение мира и гармонии.

Артистке удалось перенести феноменальный успех из интернет-пространства на международный уровень. Сегодня она одна из успешных и желанных исполнительниц на крупных площадках мира.

Валентина Лисица — гражданка США. Пианистке запретили выступать в Канаде после того, как она высказалась в поддержку и защиту Донбасса.

—