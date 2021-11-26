Мнение: Бангладеш, цена «турецкого чуда» и будни жизни в Мексике

1. К вопросу о цивилизационных контрастах. Население Бангладеш составляет сейчас около 171 миллиона человек, что на 17% больше, чем всё население России (146 миллионов человек). При этом площадь Бангладеш в 119 раз меньше России – это небольшая страна размером с Вологодскую область (144 000 км2). В итоге, получается, что плотность населения в Бангладеш более чем в 140 раз выше, чем в России.

Бангладешцы чуть ли не друг у друга на голове сидят. На каждый квадратный километр территории там приходится почти 1200 человек (это, в общем-то вполне городская плотность населения – всего в 3-4 раза меньше плотности Петербурга и Москвы). Страна занимает 7-е место в мире по плотности населения:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_плотности_населения

Россияне редко хвастаются фотоочётами о путешествиях в Бангладеш, однако по изредка просачивающимся оттуда кадрам можно убедиться: народу там и вправду невероятно много.

Население этой индийско-мусульманской страны продолжает расти со скоростью около 2 миллионов человек в год. К середине века оно может составить уже 200 миллионов человек. Причём миллионов очень бедных – Бангладеш является одной из наименее развитых стран Азии. Средний бангладешец в 6 раз беднее среднего россиянина и в 2,5 раза беднее среднего украинца.

По пути неконтролируемого роста населения сейчас идут и некоторые другие азиатские страны, а также многие африканские. Будущее таких государств мутно. Особых надежд на подъём уровня жизни при такой чудовищной плотности, отсутствии ресурсов и низком уровне образования – попросту нет. Любое серьёзное климатическое и природное бедствие может вызвать в подобных странах массовый катастрофический голод, который – в случае отсутствия международной помощи – обернётся многомиллионными жертвами.

2. Турция за последние лет 20-30 продемонстрировала настоящее «экономическое чудо». Из бедной ближневосточной страны она превратилась в страну почти европейскую, хотя в Евросоюз её по-прежнему не хотят брать. Последние пару лет турецкий ВВП на душу населения, по оценкам МВФ и Всемирного банка, даже несколько выше чем в России:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(ППС)_на_душу_населения

С одной стороны, турки грамотно использовали свои преимущества. Идеальные условия для туризма и сельского хозяйства. Молодое растущее население, которое получило при этом достаточно неплохое образование по европейскому, светскому образцу. Годами заработанный имидж турецких компаний на мировом рынке (например, в строительной отрасли).

Вместе с тем, не всё ладно в турецком султанате. Похоже, быстрый рост последних лет имеет и свою тёмную сторону. Страна понабрала долгов, финансы Турции в полном расстройстве. Вот что пишет коллега genby:

https://genby.livejournal.com/953607.html

15 ноября турецкая лира, пробила психологически значимый уровень, в 10 лир за доллар. Сегодня уже 10,5 лир за доллар. Причем центробанк при инфляции в 20% собрался снижать ставку. Так что дальнейшее падение лиры неостановимо.

Средняя зарплата брутто (до уплаты налогов) упала до 780 евро. Нетто-зарплата (чистыми) стала 315 евро. Вот такие вот байрактары.

Средняя зарплата в Турции чистыми, уже меньше, чем даже на Украине. Хотя по ППС еще пока выше. Скоро лира с рублем сравняется. Когда-то было 1 к 20. Теперь ниже 1 к 7.

Сегодня, 26 ноября, лира торгуется уже за 6 рублей.

От последствий экономического роста страдает также и турецкая природа, которая с трудом уже выдерживает 84-миллионное население. Из-за забора воды на нужды сельского хозяйства пересохло второе по площади турецкое озеро Туз. Сохнут и другие, менее крупные озёра. Вот жуткие фотографии высохших водоёмов с трупами водоплавающих птиц:

https://genby.livejournal.com/953171.html

Теоретически пример Турции мог бы отрезвить сторонников идеи «напечатать и раздать» — за последние 6 лет курс лиры упал в несколько раз. На практике никого пример Турции не отрезвит. Лидерам секты печатного станка на рубль наплевать, они рассчитывают лично заработать на освоении напечатанных денег, причём заработать очень много. Тем, кто их слушает, наплевать уже на турецкую лиру — они не умеют проводить аналогий, и они всяко не смотрят на такой «сверхдлинный» период, как 6 лет.

3. Ещё один пример «счастливчиков», выигравших в лотерею:

https://lenta.ru/news/2021/11/23/bloody_lottery/

В Мексике бандиты превратили в ад жизнь сотрудников детского сада, выигравшего в лотерею 20 миллионов песо (более 70 миллионов рублей). Об этом сообщает «Би-би-си».

Сообщается, что дошкольное учреждение из городка Окосинго в штате Чьяпас на юге страны, стало одним из победителей правительственной лотереи, результаты которой объявили в сентябре 2020 года. Билеты были куплены анонимными благотворителями и переданы самым бедным школам и детским садам по всей стране.

Сотрудники учреждения и родители 20 подопечных очень обрадовались выигрышу крупной суммы и решили потратить ее на благоустройство заведения. Однако вскоре они подверглись преследованиям и угрозам со стороны местной банды Los Petules. Преступники потребовали, чтобы деньги были потрачены на вооружение банды, так как она находятся в состоянии войны с преступным кланом из соседнего города.

Администрация и родители отказались подчиниться и потратили часть суммы на новую крышу для детского сада. После того как в 2021 году оставшиеся деньги было решено израсходовать на благоустройство территории вокруг учреждения, давление со стороны бандитов усилилось.

В марте одного из родителей учеников застрелили, а в октябре преступники напали на женщин и детей, после чего 28 семьям пришлось бежать из города. Представитель родительского комитета заявил, что местные власти поставлены в известность о бедственном положении семей, и пока банда не будет разоружена и распущена, они не смогут вернуться в свои дома.

Если смотреть на формальные показатели, например номинальный ВВП на душу населения (то есть, в долларах по курсу) Россия вроде как ненамного богаче Мексики: 11,5 тысяч долларов против 9 тысяч долларов на человека. Однако, как видите из новости, подушевой ВВП — это ещё далеко не всё, что нужно гражданам для комфортной жизни.