Врач-диетолог Гинзбург перечислил продукты, которые помогают сбросить вес

Михаил Гинзбург назвал топ-3 продуктов, которые помогут быстро избавиться от лишних килограмм. Для похудения нужно ускорять метаболизм.

Гостем нового выпуска программы «О самом главном» стал диетолог Михаил Гинзбург, который пояснил зрителям о главных продуктах, ускоряющих метаболизм. Первое место в топе занимают специи. По словам врача, их добавление в пищу стимулирует выработку в мозге человека дофамина и адреналина, благодаря которым уменьшается аппетит. При употреблении острой пищи организму необходимо потратить на 10-15% больше энергии для ее переваривания. На это используется примерно 200-300 калорий. К тому же, в специях много веществ с противовоспалительными и тонизирующими свойствами.

Далее Гинзбург упомянул морскую капусту. Этот продукт содержит йод, который стимулирует выработку гормонов щитовидной железы. Тироксин и трийодтиронин ускоряют метаболизм в организме человека. На третьем месте оказался яблочный уксус. Некоторые исследования доказывают, что при употреблении этого продукта снижается гликемический индекс и повышается чувствительность тканей к гормону инсулину. Эти свойства уксуса приводят к снижению веса.

Диетолог не забыл упомянуть о продуктах, которые стимулируют аппетит и приводят к появлению лишних килограмм. Злоупотребление сосисками, колбасой, сардельками, подсолнечным маслом, картофельным пюре, чипсами, хлебобулочными изделиями и красным мясом замедляет метаболизм, что в результате негативно отражается на фигуре.

Источник: vm.ru