Симбиоз комфорта, оригинальности и женственности: как вписать в свой зимний гардероб такой удобный стиль спорт-шик

Современные модные тенденции направлены на удобство, комфорт и чувство защищенности. Модницы больше не хотят возвращаться в тесные рамки гламура с узкими юбками, обтягивающими джинсами и туфлями на высоком каблуке. Намного приятнее гулять по городу в кроссовках, джоггерах и уютных худи. Дизайнеры тонко уловили настроение женщин, выделив самостоятельный стиль под названием спорт-шик.

Как появилась мода на спорт-шик

Поначалу направление спорт-шик делало робкие шаги, повсюду встречая противников. Однако с неожиданным приходом пандемии спортивная одежда окончательно перекочевала на улицы наших городов. Теперь легинсы, джоггеры, кроссовки, футболки и толстовки больше не являются исключительной прерогативой тренажерного зала. Их можно вписать в повседневные образы, в том числе в зимнее время.

Сочетаемость с классическими вещами

Еще одним плюсом спортивной одежды является ее сочетаемость с классическими вещами и элементами кэжуал. Вот почему ваши любимые джоггеры и худи могут стать частью как демисезонного, так и зимнего образа. В более теплую погоду вы можете носить флисовые спортивные костюмы с кроссовками. Зимой место кроссовок занимают армейские сапоги на шнуровке или ботинки челси.

Совместить спортивную одежду с трикотажем, пальто, тренчем или пиджаком совсем просто. Помните о том, что верхний слой должен быть более объемным. Это предотвратит стесненность в движениях и сделает ваш выход максимально комфортным.

Надевать поверх спортивного комплекта можно строгое кашемировое пальто, дутую куртку или шубу из искусственного меха. Кстати, с шубами-“чебурашками” и спортивными костюмами можно выстраивать потрясающие монохромные образы.

Подбор оттенков

Конечно, беспроигрышным вариантом для стилизации спортивной одежды в зимние образы является монохромность или ставка на нейтральные комбинации. Например, вы можете подобрать полностью черный, серый или бежевый аутфит. Очень эффектно смотрится комбинация белого и черного.

Однако стилисты рекомендуют выходить из зоны комфорта, сочетая между собой элементы трех разных оттенков, один из которых вполне может быть ярким. В этом сезоне наибольшую актуальность приобрели оттенки зеленого, красного и оранжевого цветов. Но особенно хороши зимние образы с вкраплениями сиреневых тонов.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Многослойность и баланс пропорций

В холодное время года особенно актуальными являются многослойные образы. Составлять их нужно, учитывая баланс пропорций. Например, если вы делаете ставку на худи, объемную куртку или жилет, нижняя часть образа может быть заужена. Правда, в образе с облегающими легинсами или джинсами скинни не должно быть кроссовок.

Чрезмерное облегание в нижней части при вычурном объемном верхе ломает пропорции. Поэтому если вместо объемных джоггеров вы предпочитаете надевать легинсы, компенсируйте низ брутальными тяжелыми ботинками или длинным классическим пальто.

Аксессуары

Не последнюю роль в стиле спорт-шик играют всевозможные аксессуары. Зимой это могут быть утепленные кепки, вязаные шапки, объемные шарфы, сумки и стеганые панамы. Выбранные вами аксессуары могут иметь принты и декоративные элементы, чтобы добавить аутфиту шика и блеска. Вы можете выбирать аксессуары в тон к одежде, но можете создать с их помощью яркое пятно в образе.

Макияж

И хотя стиль спорт-шик в основном используется в создании повседневных прогулочных образов, некоторые модницы используют его элементы, чтобы наряжаться на деловые встречи или свидания.

Вот почему, помимо грамотно побранных аксессуаров и обуви, нужно уделить внимание яркому макияжу. У окружающих должно сложиться впечатление, что вы тщательно выверяли детали образа, а не вышли только что из спортзала и забыли переодеться.