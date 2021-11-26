 

На что обратить внимание в сезон распродаж. Советы от стилиста

26.11.2021, 17:50, Разное
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«Сезон “черных пятниц” открыт!» – слышим мы рекламу известных магазинов и торговых онлайн-площадок. На что же обратить внимание на распродаже и как купить действительно нужные вещи, которые долго прослужат? Стилист Джой Монтгомери дает дельные советы, куда лучше инвестировать деньги.

Нужные и недешевые вещи

Речь идет о зимней и осенней верхней одежде, о теплых ботинках. Такие изделия стоят гораздо дороже летних вещей, и инвестировать в них деньги действительно имеет смысл. На распродажах будет возможность неплохо сэкономить.

Летняя одежда

Это очень умный ход. Осенью летние вещи никому не интересны, поэтому их и так продают со скидками. Так что сейчас у вас есть возможность купить, например, сарафан или купальник известного бренда, при этом не переплатив.

Скажите «нет» импульсивным покупкам

Не покупайте вещь только потому, что она продается и на нее предоставляется скидка в пятьдесят процентов. Понятно, что глаза загораются, а рука так сама и тянется положить товар в корзину, но постарайтесь обуздать свои эмоции.

Чтобы не лишиться в сезон распродаж всех своих накоплений, составьте предварительно список всех необходимых вещей: начиная от одежды и заканчивая предметами для дома. Покупайте исключительно то, что вам нужно.

Пройдитесь по магазинам

Знаете ли вы о том, что не только онлайн-площадки устраивают распродажи? И обычные стационарные магазины тоже пытаются завлечь клиентов, поэтому есть смысл устроить себе шопинг.

Не торопитесь что-то приобретать. Найдите вещи по своему списку, примерьте их, чтобы оценить, как они на вас сидят. Потом вернитесь домой и посмотрите, сколько такое же изделие стоит в Интернете. Таким образом вы сможете сравнить цены и купить там, где дешевле.

Кстати, предварительная примерка в магазине станет гарантией того, что вы точно будете знать, что приобретать в Интернете.



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