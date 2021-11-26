Боб снова будет стрижкой года, на этот раз 2022-го: как ухаживать за ней и разнообразить свой образ

Стрижка боб считается универсальной, ведь не только делает волосы визуально толще и гуще, но и акцентирует внимание на объемности и пышности. Пряди становятся более красивыми и стильными. Можно по-разному укладывать короткие волосы и всегда получать разный результат.

Советы по уходу

Все знают, как сложно ухаживать за длинными волосами, но короткие пряди также требуют правильного выбора косметических средств. Чтобы прическа всегда выглядела эффектно, нужно позаботиться об этом. Нередко короткие стрижки делаются на тонкие и пористые волосы, которые просто не перенесут частого расчесывания. Специалисты советуют вместо расчески использовать пальцы. Результат от этого не пострадает, а волосы не будут травмироваться.

Можно использовать щетку из натуральной щетины, она не так выдирает пряди, поэтому волосы выглядят более здоровыми. Желательно добавить для этого спрей-термозащиту и средство для уплотнения кончиков волос. Это может быть даже жидкий шелк.

От резинок и других стягивающих элементов на голове лучше отказаться, чтобы лишний раз не травмировались чувствительные луковицы волос. Заколки тоже не стоит использовать, ведь короткие пряди будут перегружаться лишним объемом и весом. Допустимы только легкие элементы и дополнения.

Красивый цвет

Часто волосы в такой стрижке уже поврежденные, поэтому короткая длина должна спасти оставшиеся пряди от сечения. Чтобы волосы укрепились и при этом выглядели эффектно, стилисты предлагают разные варианты натурального тонирования с использованием безаммиачных красок. Результат будет натуральным, при этом отсутствует перегруз волос, ведь поры закрываются пигментом из краски и сама структура становится более плотной и густой.

При выборе краски лучше отдавать предпочтение натуральным оттенкам, которые не будут сильно контрастировать с родным оттенком волос. Можно смешивать сразу несколько вариантов тонов, чтобы добиться максимально естественного результата.

Эффект укладки

Волосы часто страдают от неправильных средств стайлинга. Не нужно нагружать пряди силиконами и использовать сразу все подряд. Надо выбрать для себя два основных средства, которые можно чередовать в использовании.

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Если важен прикорневой объем, то наносить на голову пенку или мусс нужно в дозированном количестве и обязательно приподнимать брашингом для достижения объемного эффекта.

Сейчас в тренде простые пряди без лишней пышности. Но они также требуют жидкого шелка или спрея. От выравнивающего утюжка лучше отказаться, чтобы не повредить волосы еще больше.

А вот для естественных завитков отлично подойдут варианты с колоском. Достаточно просто заплести себе несколько колосков и оставить их на ночь, чтобы с утра волосы были красивыми и волнистыми. Такая укладка покорит своей простотой и привлекательностью любую модницу.

При выборе типа укладки нужно обращать внимание на плотность прядей и их густоту. Не стоит проводить лишние эксперименты с разными укладочными средствами и феном, чтобы еще больше не повредить тонкие пересушенные волосы. Только при грамотном уходе за короткими волосами можно получить красивую стрижку.