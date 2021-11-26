Нутрициолог Степная объяснила пользу яичного желтка для пищеварения

Нутрициолог Ирина Степная рассказала, о влиянии яичного желтка на пищеварительную систему. По ее словам, он даже может помочь сбросить лишний вес.

Яичный желток улучшает пищеварение, если употреблять его в количестве двух штук в день. В нем содержится большое количество белка. Чтобы этот продукт лучше усваивался, нужно использовать его в рыбных, овощных и мясных запеканках.

Яичные желтки благоприятно влияют на состояние скелета, в частности, происходит укрепление костей. Чтобы приготовить вкусную запеканку, специалист посоветовала добавлять сыр и брокколи.

В целом яйца считаются идеальным продуктом для завтрака. В них не содержатся углеводы и вредные сахара, пишет портал «Слово и дело».