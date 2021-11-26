Микси, длинная шегги и кроп-боб: тенденции зимних стрижек 2022 года и самые оригинальные модели

Сейчас в бьюти-индустрии очень много разных вариантов причесок и стрижек. Если раньше популярными были длинные волосы, то сейчас с помощью красивой короткой стрижки можно подчеркнуть черты лица и сделать образ эффектнее. С помощью подборки можно быстрее определиться и сделать выбор.

Нежный образ

Хотя прямые волосы сейчас на пике популярности и в тренде стрижки именно с таким акцентом, кудри остаются одним из наиболее романтичных элементов внешности. Волнистые пряди отлично держат форму и подчеркивают пышность прически. С ними намного проще сделать красивую укладку и добавить образу женственности и легкой ветрености.

Сейчас популярен минимализм и простота, на этом стоит сделать акцент. Длина до плеч с челкой на волнистых волосах смотрится неплохо. Это создает некий кукольный эффект. Густая прямая челка, скрывающая полностью лоб, делает акцент на зоне губ и глаз.

Даже если длина будет больше, прическа шегги все равно останется красивой и объемной. При длинных волосах можно играть с челкой, перемещая ее набок и создавая красивый эффект худого лица. Подчеркнет такую стрижку оригинальное тонирование.

На каждый день

Существуют прически, которые не требуют дополнительной укладки. Такие стрижки сейчас пользуются огромной популярностью. В их основе – стандартная стрижка 80-х, но с удлиненными прядями и непослушной густой челкой в придачу.

За счет неровного среза концы выглядят очень плотными и густыми, а сама стрижка – эффектной. Ее можно также подчеркнуть тонированием или интересным окрашиванием.

На прямых волосах и с меньшей длиной стрижка будет выглядеть также оригинально, но более строго и по-деловому. Она идеально подойдет для обладательниц вытянутого лица, скругляя с помощью челки форму. Концы также могут быть с неровным срезом, такой трюк добавляет волосам плотности и густоты.

Если волосы и так густые, лишний объем не нужен, то ровный срез и челка в такой прическе будут выглядеть максимально органично и красиво.

Эффектность в тренде

Кроп-боб становится все больше популярным. Короткие красивые волосы, уложенные в стильную прическу, отлично открывают лицо и помогают сделать акцент на внешности. Это выбор смелых и уверенных в себе девушек, которые открыты экспериментам.

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Стрижка подчеркивает густоту волос и при этом позволяет создавать каждый раз новый образ с помощью разных укладок. В зависимости от формы лица можно подбирать себе варианты с челкой или без.

Полностью открытый затылок и виски делают образ слегка задорным и мальчишеским, а вот копна сверху добавляет сексуальности и нежности, которую подчеркивает удлиненная косая челка. Это отличный выбор для девушек, которые не боятся выделиться из толпы.

Классические варианты стрижки также будут популярны, но уже на большую длину. Простой ровный боб без челки с пробором отлично подойдет как молодым девушкам, так и уверенным в себе возрастным красоткам, которые хотят стать ярче.

Даже с тонкими и пористыми волосами эта стрижка выглядит довольно стильно и эффектно. Объем получается за счет техники среза.

Красивая длина

Удлиненный боб будет в тренде этого сезона. На прямых и густых волосах такая стрижка смотрится дорого, подчеркивая длину и густоту. Это отличный выбор для тех, кто не любит тратить много времени на укладку и хочет сразу увидеть результат.

Прямые волосы отличаются тем, что создают густое и плотное полотно.

Такая стрижка универсальна для разных типов лица. А вот с кудрявыми прядями можно создать непослушные и пышные прически. Это отличный выбор для пористых и вьющихся прядей. Такая стрижка позволяет выглядеть эффектно и стильно, с акцентом на женскую вредность, красоту и изменчивость характера.