Какой маникюр сделать на длинные ногти, чтобы они не выглядели вызывающе: тенденции нейл-арта и советы

Дизайн ногтей помогает дополнить выбранный оттенок маникюра и подчеркнуть образ. Длинные ногти отлично удлиняют пальцы и делают руки изящными и женственными. Очень важно, чтобы выбранный дизайн не был слишком частым на ногтях и не повторялся на каждой пластине.

Нотки нежности

Красивый розовый маникюр, выполненный в технике омбре, позволяет очень легко подчеркнуть выбранную форму, при этом переход цветов получается максимально естественным. Это отличный выбор для повседневного маникюра, украсить который можно объемными стразами.

Более яркие детали можно прорисовать с помощью разных оттенков розового, начиная от пастельного и заканчивая насыщенным красным. Даже простые сердечки, выполненные в таком стиле, выглядят очень эффектно и современно. Красочный дизайн с легкостью впишется в повседневный стиль и гармонично дополнит его.

Особенно красиво рисунки будут смотреться на миндалевидной форме, подчеркивая ноготки.

Полупрозрачный розовый с матовым финишем выглядит просто нереально красиво. Кажется, будто это кукольный эффект, настолько легким и непринужденным получается дизайн. Здесь можно использовать принты или отдельные рисунки на прозрачной основе, чтобы дизайн выделялся еще больше.

Розовые оттенки позволяют создавать интересные дизайны, которые подходят на каждый день.

Больше яркости

Большинство мастеров отказываются использовать на длинных ногтях яркие краски, чтобы не создавать контрастов и не делать маникюр вызывающим. Красный цвет на бежевой основе смотрится красиво и стильно. Френч в таком сочетании будет кстати под праздничный лук.

Оттенки синего также могут использоваться для дизайна длинных ногтей.

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Черная классика

Покрытие с дополнениями в виде черных элементов очень красиво смотрится на длинных ногтях. Это отличный выбор для тех, кто любит эксперименты.

Можно делать с таким цветом френч или же создавать красивые орнаменты по всей длине ногтя. Для средней или большой длины такое сочетание также будет выглядеть красиво и стильно. За счет прозрачной базы черный цвет не настолько контрастно смотрится на ногтях и просто подчеркивает форму, не делая акцента на самом цвете.

Черный с голографическим также неплохой вариант для повседневного стиля. Он смотрится дорого и стильно. Это отличный выбор и для праздничного маникюра, ведь за счет голографических переливов становится еще интереснее смотреть на ногти и наслаждаться дизайном.