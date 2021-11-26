Для столь решительного шага сгодится туалетная бумага

Часто ли нашим людям приходится увольняться по собственному желанию? Да кто же в пандемийный кризис на это решится! А вот писать заявление об уходе из-под палки порой случается… Именно таким бедолагам подойдет лайфак, изобретенный британцем по имени Люис.

Правда, он вряд ли думал, что готовит образец для подражания тем, кого заставляют увольняться, поскольку его-то, похоже, с работы никто не выгонял. Мужчина просто решил «приколоться». Над кем? Скорее всего, над собой. Может, в глубине души надеялся, что у босса хватит чувства юмора, не принимать записку за оскорбление.

Представьте себе, Льюису повезло: шефу его прощальное произведение даже понравилось. Да-да, несмотря на всю его дерзость, ведь мужчина решил написать свое заявление об увольнении не на чем-нибудть, а на туалетной бумаге. Короче, проявил креативность и изобретательность.

А руководитель не орал до поросячьего визга, как это принято у нас, не топал ногами в бессильной злобе, а похвалил «изобретателя». Не иначе как за краткость, которая, как известно, сестра таланта. Наверняка еще и художественного, поскольку заявление, состоявшее из одной фразы: «Эй, я уйду 25-го», — мужчина снабдил датой своего ухода и выразительным рисунком.

Под запиской доморощенный художник разместил собственноручно нарисованный набросок обнаженного мужчины. Сей шедевр изображал не иначе как его самого, хлопающего себя пониже спины. Для чего? Дабы придать сообщению индивидуальность, поясняет Daily Star.

Однако на этом Льюис не остановился и поделился фотографией своего уникального письма с френдами в соцсети Reddit. Чтобы люди не мучились сомнениями, о чем записка, шутник подписал: «Вручая сегодня заявление об отставке». Тамошние пользователи были в шоке от его шедеврального способа уволиться с работы.

Однако не все. Пост лайкнуло свыше 70 тысяч человек, и почти тысяча пользователей прокомментировала его, причем большинство прикалывалось уже над заявлением, указывая на недочеты и демонстрируя британский «туалетный юмор».

Источник информации и картинок: mirror.co.uk

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