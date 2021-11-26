 

Для столь решительного шага сгодится туалетная бумага

26.11.2021, 15:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Часто ли нашим людям приходится увольняться по собственному желанию? Да кто же в пандемийный кризис на это решится! А вот писать заявление об уходе из-под палки порой случается… Именно таким бедолагам подойдет лайфак, изобретенный британцем по имени Люис.

Правда, он вряд ли думал, что готовит образец для подражания тем, кого заставляют увольняться, поскольку его-то, похоже, с работы никто не выгонял. Мужчина просто решил «приколоться». Над кем? Скорее всего, над собой. Может, в глубине души надеялся, что у босса хватит чувства юмора, не принимать записку за оскорбление.

Представьте себе, Льюису повезло: шефу его прощальное произведение даже понравилось. Да-да, несмотря на всю его дерзость, ведь мужчина решил написать свое заявление об увольнении не на чем-нибудть, а на туалетной бумаге. Короче, проявил креативность и изобретательность.

А руководитель не орал до поросячьего визга, как это принято у нас, не топал ногами в бессильной злобе, а похвалил «изобретателя». Не иначе как за краткость, которая, как известно, сестра таланта. Наверняка еще и художественного, поскольку заявление, состоявшее из одной фразы: «Эй, я уйду 25-го», — мужчина снабдил датой своего ухода и выразительным рисунком.

Под запиской доморощенный художник разместил собственноручно нарисованный набросок обнаженного мужчины. Сей шедевр изображал не иначе как его самого, хлопающего себя пониже спины. Для чего? Дабы придать сообщению индивидуальность, поясняет Daily Star.

Однако на этом Льюис не остановился и поделился фотографией своего уникального письма с френдами в соцсети Reddit. Чтобы люди не мучились сомнениями, о чем записка, шутник подписал: «Вручая сегодня заявление об отставке». Тамошние пользователи были в шоке от его шедеврального способа уволиться с работы.

Однако не все. Пост лайкнуло свыше 70 тысяч человек, и почти тысяча пользователей прокомментировала его, причем большинство прикалывалось уже над заявлением, указывая на недочеты и демонстрируя британский «туалетный юмор».

Источник информации и картинок: mirror.co.uk

Ненадежный источник: РИА Fognews



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12 / Мы все теперь сдохнем? – Личное мнение

21.10 / Изменила мужу и умерла в одиночестве: Как жила Эльза Леждей из “Следствие ведут ЗнаТоКи”

13.07 / «Чаще пьет и мочится» – тревожные симптомы диабета у ребенка

23.01 / Мнение: Две Америки

05.05 / На Русском Севере резкий демографический спад

26.10 / Эксперт предрек скорое поражение Лукашенко: С каждым днем слабее

18.08 / Лавров: Россия поддерживает диалог со всеми политическими силами Афганистана

20.04 / «Надо оставаться на свободе, иначе ты бесполезен»

07.11 / “Фарш невозможно провернуть назад”: Подписчики Анатолия Шария подвергли критике его предложение по Крыму

05.03 / Губернатор Севастополя ответит на вопросы в прямом эфире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика