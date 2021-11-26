Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к эскалации конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский ответил в рамках пресс-конференции на вопрос по поводу возможной эскалации конфликта с Россией. По словам главы государства, Киев полностью готов к таким событиям.

Если начнется военный конфликт с РФ, Украина должна рассчитывать на собственные силы и свою армию. Государство уже на протяжении восьми лет находится в «состоянии войны с Россией». В связи с этим в любой день на Донбассе ситуация может измениться.

В то же время Зеленский подчеркнул, что украинские ВС готовы к обострению конфликта. Якобы у Киева есть реальные данные разведки, которые предоставляют не только ВСУ, но и страны-партнеры.

Уже не первый год украинские власти делают громкие прогнозы относительно войны с Россией. Президент РФ Владимир Путин уже не раз говорил, что Москва не собирается ни на кого нападать, пишет портал «Политэксперт».