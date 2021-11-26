Бывший муж Бородиной ответил на ее высказывания о своей личной жизни

Бизнесмен Курбан Омаров не стал оставлять без внимания слова бывшей жены Ксении Бородиной о своей личной жизни. Он предполагает, что ведущая просто не может забыть об их отношениях, которые остались в прошлом.

Ксения Бородина утверждает, что перестала страдать по поводу развода. Однако в социальных сетях с бывшим мужем началась самая настоящая «война». Ксения Бородина иронично высказалась о ювелирном украшении, которое Омаров подарил своей нынешней избраннице. Она намекнула, что бизнесмен не может позволить себе делать дорогостоящие презенты, поэтому девушка на руке носит подделку. Экс-муж отреагировал на ее слова.

Одна из подписчиц бизнесмена отметила, что Ксения Бородина своей многомиллионной аудитории рассказывает о том, что он является изменщиком, лжецом и тираном. Омаров предположил, что ведущая просто не может забыть его. Он в шутку предложил представить, какие у него любовницы, если даже суперзвезда их обсуждает.

Ксения Бородина, отвечая на вопросы фолловеров, заявила, что развелась с мужем, поскольку он не был ей верен. Когда знаменитость узнала всю правду, то больше не захотела состоять с ним в браке. Она попросила оставить тему развода в покое. Бородина никому не врала, не изменяла, а то, как ведущая живет сейчас, касается только нее.

Ведущая полностью вычеркнула бывшего мужа из жизни. Она даже не намерена с ним общаться по поводу их общей дочери Теоны. Через месяцев девочка отметит 6-летие. Бородина не собирается звать Омарова на день рождения к ребенку. В то же время ведущая не препятствует общению отца с дочерью, пишет портал «Глобал.МСК».