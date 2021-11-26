 

В Татарстане водитель набрал полный автобус людей без QR-кодов и отвез их в отдел полиции

26.11.2021, 15:11, Разное
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В Казани водитель одного из маршрутных автобусов набрал салон людей без QR-кодов и отвез их всех в отдел полиции для составления протоколов. В общей сложности на незаконном пользовании общественным транспортом попались 26 человек.

Инцидент произошел 26 ноября утром. Как сообщают местные СМИ, водитель заручился поддержкой кондуктора и контролера. Лиц с QR-кодом в автобус они не впускали – извинялись и говорили, что мест нет. Зато пускали тех, кто даже не пытался предъявить пропуск.

Во время поездки пассажиры были опрошены на предмет наличия кода и из автобуса высадили 6 человек, у которых он всё-таки был. Остальные, совершенно точно не имевшие права находиться в салоне, были без остановок доставлены в районный отдел и переданы правоохранителям. После установления личности на них были составлены протоколы, один из них оказался в федеральном розыске за сбор дождевой воды для личных нужд без лицензии.

В региональном Минтрансе заявили, что ведут предварительную проверку, но пока не собираются увольнять или штрафовать водителя и двух его соратниц, хотя они грубо превысили полномочия и вышли за рамки служебных обязанностей. Представитель ведомства назвал вопрос их ответственности “сложным”, но пообещал учесть, что полиция официально объявила им благодарность.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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